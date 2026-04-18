  1. В Україні

У Шостці 15-річний хлопець отримав тяжкі опіки після спроби зробити фото на електроопорі

10:35, 18 квітня 2026
Лікарі попередньо діагностували електротравму, опіки 2-3 ступеня 70 % площі тіла та шоковий стан.
У Шостці стався нещасний випадок із неповнолітнім, який, за попередніми даними, намагався зробити фото на опорі лінії електропередач. Про це повідомили в поліції Сумської області.

До поліції надійшло повідомлення від медиків про госпіталізацію 15-річного хлопця. Лікарі попередньо діагностували електротравму, опіки 2-3 ступеня, які охоплюють близько 70% тіла, та шоковий стан.

За даними правоохоронців, підліток заліз на опору високовольтної лінії електропередач, ймовірно, щоб зробити фото. У цей момент його вразило електричним струмом.

У поліції наголошують, що об’єкти електромережі є смертельно небезпечними. Ураження струмом можливе навіть без прямого дотику до проводів — достатньо наблизитися на небезпечну відстань. Такі випадки часто призводять до тяжких травм або загибелі.

Правоохоронці застерігають, що спроби зробити ефектні фото чи відео для соціальних мереж нерідко змушують підлітків ризикувати життям. Висотні конструкції, електроопори, потяги, дахи будівель та інші небезпечні місця не можуть використовуватися як локації для розваг.

поліція діти електроенергія лікарня

