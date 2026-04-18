В Шостке 15-летний подросток получил тяжёлые ожоги после попытки сфотографироваться на опоре линии электропередачи

В Шостке произошел несчастный случай с несовершеннолетним, который, по предварительным данным, пытался сделать фото на опоре линии электропередач. Об этом сообщили в полиции Сумской области.

В полицию поступило сообщение от медиков о госпитализации 15-летнего юноши. Врачи предварительно диагностировали электротравму, ожоги 2-3 степени, охватывающие около 70 % тела, и шоковое состояние.

По данным правоохранителей, подросток залез на опору высоковольтной линии электропередач, вероятно, чтобы сделать фото. В этот момент его ударило электрическим током.

В полиции подчеркивают, что объекты электросети являются смертельно опасными. Поражение током возможно даже без прямого прикосновения к проводам — достаточно приблизиться на опасное расстояние. Такие случаи часто приводят к тяжелым травмам или гибели.

Правоохранители предупреждают, что попытки сделать эффектные фото или видео для социальных сетей нередко заставляют подростков рисковать жизнью. Высотные конструкции, электроопоры, поезда, крыши зданий и другие опасные места не могут использоваться в качестве локаций для развлечений.

