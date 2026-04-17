У Києві до 30 листопада частково обмежать рух на одному із шляхопроводів

Обмеження пов’язані з продовженням капітального ремонту шляхопроводу біля станції метро «Осокорки»

Із 19 квітня до орієнтовно 30 листопада частково обмежать рух шляхопроводом на перетині просп. Миколи Бажана та Дніпровської набережної. Про це повідомила Комунальна корпорація «Київавтодор».

Зазначається, що обмеження пов’язані з продовженням капітального ремонту шляхопроводу біля станції метро «Осокорки».

«Від 19 квітня розпочинається черговий етап робіт на ділянці шляхопроводу у напрямку від вулиці Єлизавети Чавдар до вулиці Дніпровської набережної.

Мостовики демонтуватимуть старі конструкції шляхопроводу з подальшим влаштуванням нових конструктивних елементів», - йдеться у заяві.

Зазначається, що рух транспорту в обидва напрямки організують протилежною (вже відремонтованою) стороною

Ремонт триває з липня минулого року – частину шляхопроводу вже оновили та відкриють для руху.

У «Київавтодорі» перепрошують за незручності та закликають враховувати обмеження під час планування маршруту.

