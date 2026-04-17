  В Україні

У Києві до 30 листопада частково обмежать рух на одному із шляхопроводів

17:27, 17 квітня 2026
Обмеження пов’язані з продовженням капітального ремонту шляхопроводу біля станції метро «Осокорки»
Фото: kyiv24.news
Із 19 квітня до орієнтовно 30 листопада частково обмежать рух шляхопроводом на перетині просп. Миколи Бажана та Дніпровської набережної. Про це повідомила Комунальна корпорація «Київавтодор».

Зазначається, що обмеження пов’язані з продовженням капітального ремонту шляхопроводу біля станції метро «Осокорки».

«Від 19 квітня розпочинається черговий етап робіт на ділянці шляхопроводу у напрямку від вулиці Єлизавети Чавдар до вулиці Дніпровської набережної.

Мостовики демонтуватимуть старі конструкції шляхопроводу з подальшим влаштуванням нових конструктивних елементів», - йдеться у заяві.

Зазначається, що рух транспорту в обидва напрямки організують протилежною (вже відремонтованою) стороною

Ремонт триває з липня минулого року – частину шляхопроводу вже оновили та відкриють для руху.

У «Київавтодорі» перепрошують за незручності та закликають враховувати обмеження під час планування маршруту.

Київ КМДА

