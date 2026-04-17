В Киеве до 30 ноября частично ограничат движение на одном из путепроводов

Ограничения связаны с продолжением капитального ремонта путепровода возле станции метро «Осокорки».

С 19 апреля до ориентировочно 30 ноября частично ограничат движение по путепроводу на пересечении просп. Николая Бажана и Днепровской набережной. Об этом сообщила коммунальная корпорация «Киевавтодор».

Отмечается, что ограничения связаны с продолжением капитального ремонта путепровода возле станции метро «Осокорки».

«С 19 апреля начинается очередной этап работ на участке путепровода в направлении от улицы Елизаветы Чавдар до улицы Днепровской набережной.

Мостовики будут демонтировать старые конструкции путепровода с последующим устройством новых конструктивных элементов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что движение транспорта в обоих направлениях организуют по противоположной (уже отремонтированной) стороне.

Ремонт продолжается с июля прошлого года — часть путепровода уже обновили и откроют для движения.

В «Киевавтодоре» приносят извинения за неудобства и призывают учитывать ограничения при планировании маршрута.

