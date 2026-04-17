  1. В Украине

В Киеве до 30 ноября частично ограничат движение на одном из путепроводов

17:27, 17 апреля 2026
Ограничения связаны с продолжением капитального ремонта путепровода возле станции метро «Осокорки».
Фото: kyiv24.news
С 19 апреля до ориентировочно 30 ноября частично ограничат движение по путепроводу на пересечении просп. Николая Бажана и Днепровской набережной. Об этом сообщила коммунальная корпорация «Киевавтодор».

Отмечается, что ограничения связаны с продолжением капитального ремонта путепровода возле станции метро «Осокорки».

«С 19 апреля начинается очередной этап работ на участке путепровода в направлении от улицы Елизаветы Чавдар до улицы Днепровской набережной.

Мостовики будут демонтировать старые конструкции путепровода с последующим устройством новых конструктивных элементов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что движение транспорта в обоих направлениях организуют по противоположной (уже отремонтированной) стороне.

Ремонт продолжается с июля прошлого года — часть путепровода уже обновили и откроют для движения.

В «Киевавтодоре» приносят извинения за неудобства и призывают учитывать ограничения при планировании маршрута.

Киев КГГА

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги

Публикации

НДС для ФОП и требования МВФ: удастся ли Правительству отсрочить налоговую реформу

Правительство убедило МВФ, что стабильность рынка важнее графика реформ.

Что решают суды в спорах о мобилизации ТЦК забронированных работников критически важных предприятий — обзор судебной практики

Суды по-разному подходят к спорам о бронированииї: решающим становится не статус предприятия, а момент оформления отсрочки и внесения данных в реестры.

В Гражданский кодекс включат корпоративный договор: какие новации вносит законопроект

Предложенные изменения в ГК выводят инструмент корпоративных соглашений за пределы ООО и АО и делают его доступным для всех частных юридических лиц.

Скриншот на 10 миллионов гривен: ВС о роли Telegram в суде

Сегодня переписка в чате Telegram-канала может стать решающим фактором в многомиллионных хозяйственных спорах.

После заключения договора цену за единицу товара нельзя увеличить более чем на 10%, даже в военное время — ВС

ВС подтвердил, что даже в условиях военного положения совокупное повышение цены за единицу товара в договоре закупки не может превышать 10%.

