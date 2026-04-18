Пасажир як споживач: які права гарантує закон при поїздці потягом

00:00, 18 квітня 2026
Пасажири залізничного транспорту як споживачі послуг мають визначені законом права на безпечну поїздку, належні умови перевезення, достовірну інформацію та захист своїх інтересів, про що нагадала Держпродспоживслужба.
Під час придбання квитка на залізничний транспорт пасажир набуває статусу споживача послуги перевезення та отримує визначені законодавством України права. Про це повідомляє Держпродспоживслужба, нагадуючи про ключові гарантії для пасажирів:

  • Безпека поїздки. Перевізник зобов’язаний забезпечити належний технічний стан рухомого складу, дотримання санітарних та протипожежних норм.
  • Належні умови перевезення. Пасажир має право на чисте місце, справне обладнання у вагоні, освітлення, вентиляцію, доступ до туалетів.
  • Достовірна інформація. Перед продажем квитків перевізник має надавати точну інформацію про час відправлення та прибуття поїзда, категорію вагона, умови проїзду.
  • Повернення квитків. Якщо пасажир відмовляється від поїздки, він може здати квиток і отримати часткове чи повне повернення коштів – залежно від строку, що залишився до відправлення.
  • Перевезення багажу та ручної поклажі. Пасажир має право перевозити безкоштовно ручну поклажу у межах установлених норм, а за необхідності – здати багаж до спеціального вагона.
  • Захист від недобросовісних дій. Пасажир має право на ввічливе та коректне обслуговування з боку працівників залізниці.

Важливо зберігати квиток до завершення поїздки, оскільки він є підтвердженням укладеного договору перевезення.

Куди звертатись у разі порушення прав?

- До перевізника. Скарги можна подати через гарячу лінію, електронні сервіси або письмово у квиткових касах та представництвах.

- До Державної адміністрації залізничного транспорту України, яка є органом управління залізничним транспортом загального користування підвідомчим Мінінфраструктури .

- До Укртрансбезпеки стосовно питання безпеки руху та технічного стану транспорту.

- До Держпродспоживслужби. Стосовно прав споживачів, якщо після спілкування з надавачем послуг, а також з вищезазначеними органами проблему не вирішено.

- До суду. Пасажир може вимагати відшкодування збитків чи моральної шкоди у судовому порядку.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Бот чи користувач: ВАКС викрив схему співробітника СБУ через технічні параметри Telegram

Вищий антикорупційний суд довів: цифрові сліди в Telegram неможливо приховати за маскою бота.

Операції з криптовалютою як фактор ризику: суд дозволив банку розірвати відносини з клієнтом

Апеляційний суд визнав правомірним обмеження банком доступу до рахунків клієнта, який здійснював операції з криптовалютою

ПДВ для ФОП та вимоги МВФ: чи вдасться Уряду відтермінувати податкову реформу

Уряд переконав МВФ, що стабільність ринку важливіша за графік реформ.

Що вирішують суди у спорах про мобілізацію ТЦК заброньованих працівників критичних підприємств — огляд судової практики

Суди по-різному підходять до спорів про бронювання: вирішальним стає не статус підприємства, а момент оформлення відстрочки та внесення даних у реєстри.

В Цивільний кодекс включать корпоративний договір: які новації вносить законопроєкт

Запропоновані зміни в ЦК виводять інструмент корпоративних угод за межі ТОВ та АТ, та роблять його доступним для всіх приватних юридичних осіб.

