Пасажир як споживач: які права гарантує закон при поїздці потягом

Пасажири залізничного транспорту як споживачі послуг мають визначені законом права на безпечну поїздку, належні умови перевезення, достовірну інформацію та захист своїх інтересів, про що нагадала Держпродспоживслужба.

Під час придбання квитка на залізничний транспорт пасажир набуває статусу споживача послуги перевезення та отримує визначені законодавством України права. Про це повідомляє Держпродспоживслужба, нагадуючи про ключові гарантії для пасажирів:

Безпека поїздки. Перевізник зобов’язаний забезпечити належний технічний стан рухомого складу, дотримання санітарних та протипожежних норм.

Належні умови перевезення. Пасажир має право на чисте місце, справне обладнання у вагоні, освітлення, вентиляцію, доступ до туалетів.

Достовірна інформація. Перед продажем квитків перевізник має надавати точну інформацію про час відправлення та прибуття поїзда, категорію вагона, умови проїзду.

Повернення квитків. Якщо пасажир відмовляється від поїздки, він може здати квиток і отримати часткове чи повне повернення коштів – залежно від строку, що залишився до відправлення.

Перевезення багажу та ручної поклажі. Пасажир має право перевозити безкоштовно ручну поклажу у межах установлених норм, а за необхідності – здати багаж до спеціального вагона.

Захист від недобросовісних дій. Пасажир має право на ввічливе та коректне обслуговування з боку працівників залізниці.

Важливо зберігати квиток до завершення поїздки, оскільки він є підтвердженням укладеного договору перевезення.

Куди звертатись у разі порушення прав?

- До перевізника. Скарги можна подати через гарячу лінію, електронні сервіси або письмово у квиткових касах та представництвах.

- До Державної адміністрації залізничного транспорту України, яка є органом управління залізничним транспортом загального користування підвідомчим Мінінфраструктури .

- До Укртрансбезпеки стосовно питання безпеки руху та технічного стану транспорту.

- До Держпродспоживслужби. Стосовно прав споживачів, якщо після спілкування з надавачем послуг, а також з вищезазначеними органами проблему не вирішено.

- До суду. Пасажир може вимагати відшкодування збитків чи моральної шкоди у судовому порядку.

