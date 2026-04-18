Пассажир как потребитель: какие права гарантирует закон при поездке на поезде

Пассажиры железнодорожного транспорта в качестве потребителей услуг имеют определенные законом права на безопасную поездку, надлежащие условия перевозки, достоверную информацию и защиту своих интересов, о чем напомнила Госпродпотребслужба.

При приобретении билета на железнодорожный транспорт пассажир приобретает статус потребителя услуги перевозки и получает права, определённые законодательством Украины. Об этом сообщает Госпродпотребслужба, напоминая о ключевых гарантиях для пассажиров:

Безопасность поездки. Перевозчик обязан обеспечить надлежащее техническое состояние подвижного состава, соблюдение санитарных и противопожарных норм.

Надлежащие условия перевозки. Пассажир имеет право на чистое место, исправное оборудование в вагоне, освещение, вентиляцию, доступ к туалетам.

Достоверная информация. Перед продажей билетов перевозчик должен предоставлять точную информацию о времени отправления и прибытия поезда, категории вагона, условиях проезда.

Возврат билетов. Если пассажир отказывается от поездки, он может сдать билет и получить частичный или полный возврат средств — в зависимости от времени, оставшегося до отправления.

Перевозка багажа и ручной клади. Пассажир имеет право бесплатно перевозить ручную кладь в пределах установленных норм, а при необходимости — сдать багаж в специальный вагон.

Защита от недобросовестных действий. Пассажир имеет право на вежливое и корректное обслуживание со стороны работников железной дороги.

Важно сохранять билет до завершения поездки, поскольку он является подтверждением заключённого договора перевозки.

Куда обращаться в случае нарушения прав?

— К перевозчику. Жалобы можно подать через горячую линию, электронные сервисы или письменно в билетных кассах и представительствах.

— В Государственную администрацию железнодорожного транспорта Украины, которая является органом управления железнодорожным транспортом общего пользования и подведомственна Министерству инфраструктуры.

— В Укртрансбезопасность по вопросам безопасности движения и технического состояния транспорта.

— В Госпродпотребслужбу по вопросам защиты прав потребителей, если после обращения к поставщику услуг и вышеуказанным органам проблема не решена.

— В суд. Пассажир имеет право требовать возмещения убытков или морального вреда в судебном порядке.

