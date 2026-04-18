  1. В Украине

Пассажир как потребитель: какие права гарантирует закон при поездке на поезде

00:00, 18 апреля 2026
Пассажиры железнодорожного транспорта в качестве потребителей услуг имеют определенные законом права на безопасную поездку, надлежащие условия перевозки, достоверную информацию и защиту своих интересов, о чем напомнила Госпродпотребслужба.
При приобретении билета на железнодорожный транспорт пассажир приобретает статус потребителя услуги перевозки и получает права, определённые законодательством Украины. Об этом сообщает Госпродпотребслужба, напоминая о ключевых гарантиях для пассажиров:

  • Безопасность поездки. Перевозчик обязан обеспечить надлежащее техническое состояние подвижного состава, соблюдение санитарных и противопожарных норм.
  • Надлежащие условия перевозки. Пассажир имеет право на чистое место, исправное оборудование в вагоне, освещение, вентиляцию, доступ к туалетам.
  • Достоверная информация. Перед продажей билетов перевозчик должен предоставлять точную информацию о времени отправления и прибытия поезда, категории вагона, условиях проезда.
  • Возврат билетов. Если пассажир отказывается от поездки, он может сдать билет и получить частичный или полный возврат средств — в зависимости от времени, оставшегося до отправления.
  • Перевозка багажа и ручной клади. Пассажир имеет право бесплатно перевозить ручную кладь в пределах установленных норм, а при необходимости — сдать багаж в специальный вагон.
  • Защита от недобросовестных действий. Пассажир имеет право на вежливое и корректное обслуживание со стороны работников железной дороги.

Важно сохранять билет до завершения поездки, поскольку он является подтверждением заключённого договора перевозки.

Куда обращаться в случае нарушения прав?

— К перевозчику. Жалобы можно подать через горячую линию, электронные сервисы или письменно в билетных кассах и представительствах.

— В Государственную администрацию железнодорожного транспорта Украины, которая является органом управления железнодорожным транспортом общего пользования и подведомственна Министерству инфраструктуры.

— В Укртрансбезопасность по вопросам безопасности движения и технического состояния транспорта.

— В Госпродпотребслужбу по вопросам защиты прав потребителей, если после обращения к поставщику услуг и вышеуказанным органам проблема не решена.

— В суд. Пассажир имеет право требовать возмещения убытков или морального вреда в судебном порядке.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги

Публикации

Бот или пользователь: ВАКС разоблачил схему сотрудника СБУ через технические параметры Telegram

Высший антикоррупционный суд доказал: цифровые следы в Telegram невозможно скрыть за маской бота.

Операции с криптовалютой как фактор риска: суд разрешил банку расторгнуть отношения с клиентом

Апелляционный суд признал правомерным ограничение банком доступа к счетам клиента, который осуществлял операции с криптовалютой.

НДС для ФОП и требования МВФ: удастся ли Правительству отсрочить налоговую реформу

Правительство убедило МВФ, что стабильность рынка важнее графика реформ.

Что решают суды в спорах о мобилизации ТЦК забронированных работников критически важных предприятий — обзор судебной практики

Суды по-разному подходят к спорам о бронированииї: решающим становится не статус предприятия, а момент оформления отсрочки и внесения данных в реестры.

В Гражданский кодекс включат корпоративный договор: какие новации вносит законопроект

Предложенные изменения в ГК выводят инструмент корпоративных соглашений за пределы ООО и АО и делают его доступным для всех частных юридических лиц.

