У Києві подати заявку на компенсацію за сонячні електростанції тепер можна онлайн

Онлайн-сервіс доступний для ОСББ, житлово-будівельних кооперативів, управителів та інших форм управління багатоквартирними будинками.

Фото: versii.if.ua

У Києві послугу з часткового відшкодування вартості альтернативних джерел енергії перевели у зручний цифровий формат. Відтепер подати заявку на компенсацію за встановлення сонячної електростанції в багатоквартирному будинку можна через Портал послуг Києва. Про це повідомив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський.

Йдеться про оновлену міську програму підтримки, яка передбачає компенсацію до 50% вартості сонячної електростанції, утім не більше 600 тисяч гривень на один будинок.

«Ми робимо акцент не лише на розширенні можливостей програм співфінансування, а й на їх доступності. Максимально спрощуємо процес – щоб подати заявку можна було швидко, без зайвих довідок і відвідування установ. Це про сучасний підхід до міських сервісів і реальну зручність для людей», – зазначив Валентин Мондриївський.

Онлайн-сервіс доступний для ОСББ, житлово-будівельних кооперативів, управителів та інших форм управління багатоквартирними будинками.

Скористатися послугою можна за посиланням.

