  1. В Україні

У Києві подати заявку на компенсацію за сонячні електростанції тепер можна онлайн

07:00, 18 квітня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Онлайн-сервіс доступний для ОСББ, житлово-будівельних кооперативів, управителів та інших форм управління багатоквартирними будинками.
У Києві подати заявку на компенсацію за сонячні електростанції тепер можна онлайн
Фото: versii.if.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Києві послугу з часткового відшкодування вартості альтернативних джерел енергії перевели у зручний цифровий формат. Відтепер подати заявку на компенсацію за встановлення сонячної електростанції в багатоквартирному будинку можна через Портал послуг Києва. Про це повідомив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Йдеться про оновлену міську програму підтримки, яка передбачає компенсацію до 50% вартості сонячної електростанції, утім не більше 600 тисяч гривень на один будинок.

«Ми робимо акцент не лише на розширенні можливостей програм співфінансування, а й на їх доступності. Максимально спрощуємо процес – щоб подати заявку можна було швидко, без зайвих довідок і відвідування установ. Це про сучасний підхід до міських сервісів і реальну зручність для людей», – зазначив Валентин Мондриївський.

Онлайн-сервіс доступний для ОСББ, житлово-будівельних кооперативів, управителів та інших форм управління багатоквартирними будинками.

Скористатися послугою можна за посиланням.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Київ

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]