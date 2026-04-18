  В Украине

В Киеве подать заявку на компенсацию за солнечные электростанции теперь можно онлайн

07:00, 18 апреля 2026
Онлайн-сервис доступен для ОСМД, жилищно-строительных кооперативов, управляющих и других форм управления многоквартирными домами.
Фото: versii.if.ua
В Киеве услугу по частичному возмещению стоимости альтернативных источников энергии перевели в удобный цифровой формат. Теперь подать заявку на компенсацию за установку солнечной электростанции в многоквартирном доме можно через Портал услуг Киева. Об этом сообщил заместитель главы КГГА Валентин Мондриевский.

Речь идёт об обновлённой городской программе поддержки, которая предусматривает компенсацию до 50% стоимости солнечной электростанции, однако не более 600 тысяч гривен на один дом.

«Мы делаем акцент не только на расширении возможностей программ софинансирования, но и на их доступности. Максимально упрощаем процесс — чтобы подать заявку можно было быстро, без лишних справок и посещения учреждений. Это о современном подходе к городским сервисам и реальном удобстве для людей», — отметил Валентин Мондриевский.

Воспользоваться услугой можно по ссылке.

Киев

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Бот или пользователь: ВАКС разоблачил схему сотрудника СБУ через технические параметры Telegram

Высший антикоррупционный суд доказал: цифровые следы в Telegram невозможно скрыть за маской бота.

Операции с криптовалютой как фактор риска: суд разрешил банку расторгнуть отношения с клиентом

Апелляционный суд признал правомерным ограничение банком доступа к счетам клиента, который осуществлял операции с криптовалютой.

НДС для ФОП и требования МВФ: удастся ли Правительству отсрочить налоговую реформу

Правительство убедило МВФ, что стабильность рынка важнее графика реформ.

Что решают суды в спорах о мобилизации ТЦК забронированных работников критически важных предприятий — обзор судебной практики

Суды по-разному подходят к спорам о бронированииї: решающим становится не статус предприятия, а момент оформления отсрочки и внесения данных в реестры.

В Гражданский кодекс включат корпоративный договор: какие новации вносит законопроект

Предложенные изменения в ГК выводят инструмент корпоративных соглашений за пределы ООО и АО и делают его доступным для всех частных юридических лиц.

