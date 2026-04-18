В Киеве подать заявку на компенсацию за солнечные электростанции теперь можно онлайн

Онлайн-сервис доступен для ОСМД, жилищно-строительных кооперативов, управляющих и других форм управления многоквартирными домами.

В Киеве услугу по частичному возмещению стоимости альтернативных источников энергии перевели в удобный цифровой формат. Теперь подать заявку на компенсацию за установку солнечной электростанции в многоквартирном доме можно через Портал услуг Киева. Об этом сообщил заместитель главы КГГА Валентин Мондриевский.

Речь идёт об обновлённой городской программе поддержки, которая предусматривает компенсацию до 50% стоимости солнечной электростанции, однако не более 600 тысяч гривен на один дом.

«Мы делаем акцент не только на расширении возможностей программ софинансирования, но и на их доступности. Максимально упрощаем процесс — чтобы подать заявку можно было быстро, без лишних справок и посещения учреждений. Это о современном подходе к городским сервисам и реальном удобстве для людей», — отметил Валентин Мондриевский.

Воспользоваться услугой можно по ссылке.

