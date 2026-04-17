  1. В Україні

Чи знизять мобілізаційний вік – у Раді назвали альтернативу

19:02, 17 квітня 2026
Нардеп Анатолій Остапенко пропонує активніше залучати резервістів, пенсіонерів-військових та працівників силових структур.
Голова підкомітету з питань соціального захисту прав ветеранів Комітету Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Анатолій Остапенко заявив, що Україна має достатній мобілізаційний ресурс, аби не знижувати мобілізаційний вік. Коментуючи реформу мобілізації, він зазначив, що Міністерство оборони наразі розробляє відповідні документи, які після подання розглядатиме Верховна Рада.

За словами Остапенка, мобілізаційний період триватиме стільки, скільки триватиме війна.

«Ми повинні розуміти, що період мобілізації у нас буде тривати ще довго, поки буде ця війна йти, і ми розуміємо, що в певний момент наш ворог може застосувати збільшення мобілізаційного ресурсу і залучення його до війни, і ми можемо також тоді розглядати законопроєкти для того, щоб було знижено вік громадянина, який стає на захист батьківщини. Але я вважаю, що в нас ще є ресурси для того, щоб цього не робити», – зазначив Остапенко.

Нардеп наголосив, що в Україні є значна кількість військовослужбовців у запасі, які вже відслужили визначений термін і вийшли на пенсію, однак не залучені до оборони держави. Також він звернув увагу на працівників силових структур, яких, за його словами, відповідно до Конституції слід залучати до збройної відсічі агресії.

Остапенко додав, що необхідно розробити механізми залучення до захисту держави на різних рівнях, зокрема осіб, які перебувають на пенсії, але за віком ще можуть виконувати відповідні завдання, а також тих, хто раніше проходив службу і наразі не залучений.

