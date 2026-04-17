Снизят ли возраст призыва – в Раде назвали альтернативу

Депутат Анатолий Остапенко предлагает активнее привлекать резервистов, военных пенсионеров и сотрудников силовых структур.

Председатель подкомитета по вопросам социальной защиты прав ветеранов Комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Анатолий Остапенко заявил, что Украина располагает достаточным мобилизационным ресурсом, чтобы не снижать мобилизационный возраст. Комментируя реформу мобилизации, он отметил, что Министерство обороны в настоящее время разрабатывает соответствующие документы, которые после представления будут рассматриваться Верховной Радой.

По словам Остапенко, мобилизационный период продлится столько, сколько продлится война.

«Мы должны понимать, что период мобилизации у нас будет длиться еще долго, пока будет идти эта война, и мы понимаем, что в определенный момент наш враг может прибегнуть к увеличению мобилизационного ресурса и привлечению его к войне, и мы можем тогда также рассматривать законопроекты для того, чтобы был снижен возраст гражданина, который встает на защиту родины. Но я считаю, что у нас еще есть ресурсы для того, чтобы этого не делать», – отметил Остапенко.

Депутат подчеркнул, что в Украине имеется значительное количество военнослужащих в запасе, которые уже отслужили установленный срок и вышли на пенсию, однако не задействованы в обороне государства. Также он обратил внимание на сотрудников силовых структур, которых, по его словам, в соответствии с Конституцией следует привлекать к вооруженному отражению агрессии.

Остапенко добавил, что необходимо разработать механизмы привлечения к защите государства на разных уровнях, в частности лиц, находящихся на пенсии, но по возрасту еще способных выполнять соответствующие задачи, а также тех, кто ранее проходил службу и в настоящее время не задействован.

