  1. В Украине

Снизят ли возраст призыва – в Раде назвали альтернативу

19:02, 17 апреля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Депутат Анатолий Остапенко предлагает активнее привлекать резервистов, военных пенсионеров и сотрудников силовых структур.
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Председатель подкомитета по вопросам социальной защиты прав ветеранов Комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Анатолий Остапенко заявил, что Украина располагает достаточным мобилизационным ресурсом, чтобы не снижать мобилизационный возраст. Комментируя реформу мобилизации, он отметил, что Министерство обороны в настоящее время разрабатывает соответствующие документы, которые после представления будут рассматриваться Верховной Радой.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

По словам Остапенко, мобилизационный период продлится столько, сколько продлится война.

«Мы должны понимать, что период мобилизации у нас будет длиться еще долго, пока будет идти эта война, и мы понимаем, что в определенный момент наш враг может прибегнуть к увеличению мобилизационного ресурса и привлечению его к войне, и мы можем тогда также рассматривать законопроекты для того, чтобы был снижен возраст гражданина, который встает на защиту родины. Но я считаю, что у нас еще есть ресурсы для того, чтобы этого не делать», – отметил Остапенко.

Депутат подчеркнул, что в Украине имеется значительное количество военнослужащих в запасе, которые уже отслужили установленный срок и вышли на пенсию, однако не задействованы в обороне государства. Также он обратил внимание на сотрудников силовых структур, которых, по его словам, в соответствии с Конституцией следует привлекать к вооруженному отражению агрессии.

Остапенко добавил, что необходимо разработать механизмы привлечения к защите государства на разных уровнях, в частности лиц, находящихся на пенсии, но по возрасту еще способных выполнять соответствующие задачи, а также тех, кто ранее проходил службу и в настоящее время не задействован.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Верховная Рада Украины законопроект война Минобороны мобилизация

Лента новостей

Блоги

Публикации

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]