До бойових підрозділів потрапляють непридатні – військовий омбудсман Решетилова заявила про проблеми при ВЛК

Військовий омбудсман заявила про кризу через мобілізацію осіб на замісній терапії.

В Офісі військового омбудсмана провели міжвідомчу нараду, присвячену проходженню військово-лікарських комісій, підходам до мобілізації та лікуванню осіб, які перебувають на замісній підтримувальній терапії.

Серед ключових проблем назвали відсутність єдиного підходу до визначення придатності до служби людей, які проходять замісну терапію або мають наркотичну залежність. Також військово-лікарські комісії стикаються з браком інформації про стан їхнього здоров’я через обмежений доступ до медичних реєстрів.

Окремо вказано на ризики для бойових підрозділів, куди потрапляють новобранці без належної психодіагностики, а також на відсутність чіткого алгоритму безперервного лікування таких осіб під час служби.

Військовий омбудсман Ольга Решетилова заявила, що ситуація вже має ознаки кризи, оскільки значна кількість людей, які за медичними показниками не повинні проходити службу, вже перебувають у підрозділах. За її словами, необхідно не перекладати відповідальність між відомствами, а спільно вирішити проблему.

Вона наголосила, що якщо відповідно до наказу Міністерства оборони №402 особи на замісній терапії вважаються непридатними до служби в бойових підрозділах, потрібно з’ясувати, як вони туди потрапляють. Водночас, якщо держава допускає їх до служби, необхідно забезпечити баланс між потребами оборони, медичними стандартами та дотриманням прав таких військовослужбовців.

За підсумками наради сторони домовилися створити міжвідомчу робочу групу, провести комплексне дослідження проблеми, здійснити виїзне вивчення практики в окремих підрозділах та підготувати узгоджені пропозиції щодо змін до чинного законодавства.

