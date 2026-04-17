  1. В Україні

До бойових підрозділів потрапляють непридатні – військовий омбудсман Решетилова заявила про проблеми при ВЛК

20:21, 17 квітня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Військовий омбудсман заявила про кризу через мобілізацію осіб на замісній терапії.
До бойових підрозділів потрапляють непридатні – військовий омбудсман Решетилова заявила про проблеми при ВЛК
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В Офісі військового омбудсмана провели міжвідомчу нараду, присвячену проходженню військово-лікарських комісій, підходам до мобілізації та лікуванню осіб, які перебувають на замісній підтримувальній терапії.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Серед ключових проблем назвали відсутність єдиного підходу до визначення придатності до служби людей, які проходять замісну терапію або мають наркотичну залежність. Також військово-лікарські комісії стикаються з браком інформації про стан їхнього здоров’я через обмежений доступ до медичних реєстрів.

Окремо вказано на ризики для бойових підрозділів, куди потрапляють новобранці без належної психодіагностики, а також на відсутність чіткого алгоритму безперервного лікування таких осіб під час служби.

Військовий омбудсман Ольга Решетилова заявила, що ситуація вже має ознаки кризи, оскільки значна кількість людей, які за медичними показниками не повинні проходити службу, вже перебувають у підрозділах. За її словами, необхідно не перекладати відповідальність між відомствами, а спільно вирішити проблему.

Вона наголосила, що якщо відповідно до наказу Міністерства оборони №402 особи на замісній терапії вважаються непридатними до служби в бойових підрозділах, потрібно з’ясувати, як вони туди потрапляють. Водночас, якщо держава допускає їх до служби, необхідно забезпечити баланс між потребами оборони, медичними стандартами та дотриманням прав таких військовослужбовців.

За підсумками наради сторони домовилися створити міжвідомчу робочу групу, провести комплексне дослідження проблеми, здійснити виїзне вивчення практики в окремих підрозділах та підготувати узгоджені пропозиції щодо змін до чинного законодавства.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

військові війна військовослужбовці ВЛК

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]