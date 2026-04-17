В боевые подразделения попадают негодные к службе – военный омбудсмен Решетилова заявила о проблемах при ВЛК

20:21, 17 апреля 2026
Военный омбудсмен заявила о кризисе, связанном с мобилизацией лиц, проходящих заместительную терапию.
В Офисе военного омбудсмена провели межведомственное совещание, посвященное прохождению военно-медицинских комиссий, подходам к мобилизации и лечению лиц, находящихся на заместительной поддерживающей терапии.

Среди ключевых проблем назвали отсутствие единого подхода к определению годности к службе людей, проходящих заместительную терапию или имеющих наркотическую зависимость. Также военно-медицинские комиссии сталкиваются с недостатком информации о состоянии их здоровья из-за ограниченного доступа к медицинским реестрам.

Отдельно указано на риски для боевых подразделений, куда попадают новобранцы без надлежащей психодиагностики, а также на отсутствие четкого алгоритма непрерывного лечения таких лиц во время службы.

Военный омбудсмен Ольга Решетилова заявила, что ситуация уже имеет признаки кризиса, поскольку значительное количество людей, которые по медицинским показаниям не должны проходить службу, уже находятся в подразделениях. По ее словам, необходимо не перекладывать ответственность между ведомствами, а совместно решить проблему.

Она подчеркнула, что если в соответствии с приказом Министерства обороны № 402 лица, проходящие заместительную терапию, считаются непригодными к службе в боевых подразделениях, необходимо выяснить, как они туда попадают. В то же время, если государство допускает их к службе, необходимо обеспечить баланс между потребностями обороны, медицинскими стандартами и соблюдением прав таких военнослужащих.

По итогам совещания стороны договорились создать межведомственную рабочую группу, провести комплексное исследование проблемы, осуществить выездное изучение практики в отдельных подразделениях и подготовить согласованные предложения по изменениям в действующее законодательство.

