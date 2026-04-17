Володимир Зеленський пропонує скликати військових для обговорення безпекової місії в Ормузі

19:33, 17 квітня 2026
Президент України закликав до чітких рішень щодо безпеки в Ормузі, щоб уникнути сценарію Гази.
Президент України Володимир Зеленський заявив про необхідність максимально конкретних і чітких рішень у питаннях безпеки в районі Ормузу, щоб уникнути ситуації, подібної до тієї, що склалася в Газі.

За його словами, через пів року не можна опинитися в умовах, коли безпека залишається нестабільною, відновлення фактично не розпочалося, а гуманітарні проблеми залишаються невирішеними. Він зазначив, що в Ормузі існують безпекові завдання, які неможливо вирішити лише політичними рішеннями.

Президент підкреслив, що насамперед потрібно визначити, які питання в Ормузі залежать від міжнародної спільноти загалом, а які — від Сполучених Штатів. Також важливо залучити країни Близького Сходу з урахуванням їхніх спільних інтересів. Ключовим принципом, за його словами, має стати посилення безпеки після завершення війни, а не її послаблення.

Крім того, Зеленський наголосив на необхідності якнайшвидшої організації зустрічі військових команд для опрацювання критичних аспектів можливої безпекової місії в Ормузі та визначення внеску кожної зі сторін.

«Україна вже здійснювала дуже схожу місію в Чорному морі», – зауважив Президент.

президент військові Україна Володимир Зеленський Іран

