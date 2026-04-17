Владимир Зеленский предлагает созвать военных для обсуждения миссии по обеспечению безопасности в Ормузе

19:33, 17 апреля 2026
Президент Украины призвал принять четкие решения по вопросам безопасности в Ормузе, чтобы избежать сценария, подобного тому, что сложился в Газе.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости максимально конкретных и четких решений в вопросах безопасности в районе Ормуза, чтобы избежать ситуации, подобной той, что сложилась в Газе.

По его словам, через полгода нельзя оказаться в условиях, когда безопасность остается нестабильной, восстановление фактически не началось, а гуманитарные проблемы остаются нерешенными. Он отметил, что в Ормузе существуют задачи безопасности, которые невозможно решить только политическими решениями.

Президент подчеркнул, что прежде всего нужно определить, какие вопросы в Ормузе зависят от международного сообщества в целом, а какие — от Соединенных Штатов. Также важно привлечь страны Ближнего Востока с учетом их общих интересов. Ключевым принципом, по его словам, должно стать усиление безопасности после завершения войны, а не ее ослабление.

Кроме того, Зеленский подчеркнул необходимость скорейшей организации встречи военных команд для проработки критических аспектов возможной миссии по обеспечению безопасности в Ормузе и определения вклада каждой из сторон.

«Украина уже осуществляла очень похожую миссию в Черном море», — отметил Президент.

президент военные Украина Владимир Зеленский Иран

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Бот или пользователь: ВАКС разоблачил схему сотрудника СБУ через технические параметры Telegram

Высший антикоррупционный суд доказал: цифровые следы в Telegram невозможно скрыть за маской бота.

Операции с криптовалютой как фактор риска: суд разрешил банку расторгнуть отношения с клиентом

Апелляционный суд признал правомерным ограничение банком доступа к счетам клиента, который осуществлял операции с криптовалютой.

НДС для ФОП и требования МВФ: удастся ли Правительству отсрочить налоговую реформу

Правительство убедило МВФ, что стабильность рынка важнее графика реформ.

Что решают суды в спорах о мобилизации ТЦК забронированных работников критически важных предприятий — обзор судебной практики

Суды по-разному подходят к спорам о бронированииї: решающим становится не статус предприятия, а момент оформления отсрочки и внесения данных в реестры.

В Гражданский кодекс включат корпоративный договор: какие новации вносит законопроект

Предложенные изменения в ГК выводят инструмент корпоративных соглашений за пределы ООО и АО и делают его доступным для всех частных юридических лиц.

