Владимир Зеленский предлагает созвать военных для обсуждения миссии по обеспечению безопасности в Ормузе

Президент Украины призвал принять четкие решения по вопросам безопасности в Ормузе, чтобы избежать сценария, подобного тому, что сложился в Газе.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости максимально конкретных и четких решений в вопросах безопасности в районе Ормуза, чтобы избежать ситуации, подобной той, что сложилась в Газе.

По его словам, через полгода нельзя оказаться в условиях, когда безопасность остается нестабильной, восстановление фактически не началось, а гуманитарные проблемы остаются нерешенными. Он отметил, что в Ормузе существуют задачи безопасности, которые невозможно решить только политическими решениями.

Президент подчеркнул, что прежде всего нужно определить, какие вопросы в Ормузе зависят от международного сообщества в целом, а какие — от Соединенных Штатов. Также важно привлечь страны Ближнего Востока с учетом их общих интересов. Ключевым принципом, по его словам, должно стать усиление безопасности после завершения войны, а не ее ослабление.

Кроме того, Зеленский подчеркнул необходимость скорейшей организации встречи военных команд для проработки критических аспектов возможной миссии по обеспечению безопасности в Ормузе и определения вклада каждой из сторон.

«Украина уже осуществляла очень похожую миссию в Черном море», — отметил Президент.

