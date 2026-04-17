Інвестиційні проєкти в Україні тепер проходитимуть відбір за новою системою – що змінилося

21:32, 17 квітня 2026
Мінекономіки запровадило єдині правила підготовки інвестпроєктів і перехід до портфельного підходу.
Міністерство економіки затвердило єдині правила підготовки інвестиційних проєктів у межах реформи управління публічними інвестиціями. Про це повідомили у відомстві.

Україна продовжує імплементацію реформи управління публічними інвестиціями та переходить від точкового пошуку фінансування під окремі ініціативи до системного формування єдиного портфеля проєктів, що відповідають вимогам міжнародних донорів.

Відповідний наказ Міністерства економіки № 4901 набув чинності 10 квітня 2026 року.

Документом затверджено методичні рекомендації та запроваджено механізм Project Preparation Facility (PPF), який передбачає якісну підготовку проєктів ще до етапу пошуку фінансування.

Відтепер відбір проєктів здійснюватиметься за трирівневою системою: стратегічний, програмний та секторальний рівні.

До стратегічного рівня відносяться проєкти Єдиного проєктного портфеля держави як першочергові. Програмний рівень охоплює цільові ініціативи, зокрема модернізацію енергетичної інфраструктури та розвиток логістики. Секторальний рівень включає проєкти, що мають критичне значення для окремих галузей економіки.

У Мінекономіки пояснюють, що раніше частина перспективних ініціатив не отримувала фінансування через недостатню якість підготовки або невідповідність міжнародним вимогам. Новий підхід має змінити цю ситуацію.

