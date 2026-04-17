Инвестиционные проекты в Украине теперь будут проходить отбор по новой системе — что изменилось

Минэкономики ввело единые правила подготовки инвестиционных проектов и переход к портфельному подходу.

Министерство экономики утвердило единые правила подготовки инвестиционных проектов в рамках реформы управления государственными инвестициями. Об этом сообщили в ведомстве.

Украина продолжает имплементацию реформы управления публичными инвестициями и переходит от точечного поиска финансирования под отдельные инициативы к системному формированию единого портфеля проектов, соответствующих требованиям международных доноров.

Соответствующий приказ Министерства экономики № 4901 вступил в силу 10 апреля 2026 года.

Документом утверждены методические рекомендации и введен механизм Project Preparation Facility (PPF), который предусматривает качественную подготовку проектов еще до этапа поиска финансирования.

Отныне отбор проектов будет осуществляться по трехуровневой системе: стратегический, программный и секторальный уровни.

К стратегическому уровню относятся проекты Единого проектного портфеля государства как первоочередные. Программный уровень охватывает целевые инициативы, в частности модернизацию энергетической инфраструктуры и развитие логистики. Секторальный уровень включает проекты, имеющие критическое значение для отдельных отраслей экономики.

В Минэкономики объясняют, что ранее часть перспективных инициатив не получала финансирования из-за недостаточного качества подготовки или несоответствия международным требованиям. Новый подход должен изменить эту ситуацию.

