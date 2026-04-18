Не вистачає стажу до пенсії: як українцям за кордоном вирішити проблему

Пояснюємо, як українцям за кордоном самостійно накопичувати стаж і не втратити право на пенсію.

Українці, які тимчасово перебувають за кордоном, мають можливість самостійно формувати свій страховий стаж для майбутньої пенсії. Це передбачено законодавством і реалізується через добровільну участь у системі пенсійного страхування.

Як пояснюють у Пенсійному фонді, людина може сплачувати добровільні внески незалежно від місця перебування — як в Україні, так і за її межами. Це особливо актуально для тих, хто виїхав за кордон після початку повномасштабної війни і не накопичує стаж через офіційне працевлаштування в Україні.

Як оформити добровільну участь

Щоб почати сплачувати внески, потрібно укласти договір із Пенсійним фондом. Це можна зробити онлайн через вебпортал електронних послуг.

Після укладення договору людина отримує право:

сплачувати внески за себе;

або перераховувати кошти на користь іншої особи.

Важливо, що місце перебування не має значення — процедура доступна дистанційно.

Що варто знати про «докупівлю» стажу

Добровільні внески дозволяють формувати страховий стаж лише на майбутні періоди. Тобто «закрити» пропущені роки заднім числом не вийде.

До страхового стажу зараховується той місяць, у якому кошти фактично надійшли на рахунок Пенсійного фонду.

При цьому:

немає обов’язкової періодичності платежів;

розмір внесків людина визначає самостійно, залежно від фінансових можливостей.

Мінімальний внесок: скільки потрібно платити

Щоб один місяць зарахували до страхового стажу, внесок має бути не меншим за мінімальний страховий платіж. Він становить 22% від мінімальної зарплати.

Станом на зараз це 1 902,34 грн на місяць (22% від 8 647 грн).

Менша сума не дасть права зарахувати повний місяць стажу.

