Не хватает стажа до пенсии: как украинцам за границей решить проблему

09:42, 18 апреля 2026
Объясняем, как украинцам за границей самостоятельно накапливать стаж и не потерять право на пенсию.
Украинцы, которые временно находятся за границей, имеют возможность самостоятельно формировать свой страховой стаж для будущей пенсии. Это предусмотрено законодательством и реализуется через добровольное участие в системе пенсионного страхования.

Как поясняют в Пенсионном фонде, человек может уплачивать добровольные взносы независимо от места пребывания — как в Украине, так и за ее пределами. Это особенно актуально для тех, кто выехал за границу после начала полномасштабной войны и не накапливает стаж через официальное трудоустройство в Украине.

Как оформить добровольное участие

Чтобы начать уплачивать взносы, необходимо заключить договор с Пенсионным фондом. Это можно сделать онлайн через вебпортал электронных услуг.

После заключения договора человек получает право:

  • уплачивать взносы за себя;
  • или перечислять средства в пользу другого лица.

Важно, что место пребывания не имеет значения — процедура доступна дистанционно.

Что стоит знать о «докупке» стажа

Добровольные взносы позволяют формировать страховой стаж только на будущие периоды. То есть «закрыть» пропущенные годы задним числом не получится.

В страховой стаж засчитывается тот месяц, в котором средства фактически поступили на счет Пенсионного фонда.

При этом:

  • нет обязательной периодичности платежей;
  • размер взносов человек определяет самостоятельно, в зависимости от финансовых возможностей.

Минимальный взнос: сколько нужно платить

Чтобы один месяц засчитали в страховой стаж, взнос должен быть не меньше минимального страхового платежа. Он составляет 22% от минимальной заработной платы.

На данный момент это 1 902,34 грн в месяц (22% от 8 647 грн).

Меньшая сумма не даст права засчитать полный месяц стажа.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги

Публикации

Верховный Суд признал внепроцессуальные разговоры ненадлежащим доказательством в уголовных производствах

Верховный Суд постановил, что «чистосердечное признание», полученное полицией вне протокола и без адвоката, является юридически ничтожным.

Бот или пользователь: ВАКС разоблачил схему сотрудника СБУ через технические параметры Telegram

Высший антикоррупционный суд доказал: цифровые следы в Telegram невозможно скрыть за маской бота.

Операции с криптовалютой как фактор риска: суд разрешил банку расторгнуть отношения с клиентом

Апелляционный суд признал правомерным ограничение банком доступа к счетам клиента, который осуществлял операции с криптовалютой.

НДС для ФОП и требования МВФ: удастся ли Правительству отсрочить налоговую реформу

Правительство убедило МВФ, что стабильность рынка важнее графика реформ.

Что решают суды в спорах о мобилизации ТЦК забронированных работников критически важных предприятий — обзор судебной практики

Суды по-разному подходят к спорам о бронированииї: решающим становится не статус предприятия, а момент оформления отсрочки и внесения данных в реестры.

