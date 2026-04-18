Не хватает стажа до пенсии: как украинцам за границей решить проблему

Объясняем, как украинцам за границей самостоятельно накапливать стаж и не потерять право на пенсию.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Украинцы, которые временно находятся за границей, имеют возможность самостоятельно формировать свой страховой стаж для будущей пенсии. Это предусмотрено законодательством и реализуется через добровольное участие в системе пенсионного страхования.

Как поясняют в Пенсионном фонде, человек может уплачивать добровольные взносы независимо от места пребывания — как в Украине, так и за ее пределами. Это особенно актуально для тех, кто выехал за границу после начала полномасштабной войны и не накапливает стаж через официальное трудоустройство в Украине.

Как оформить добровольное участие

Чтобы начать уплачивать взносы, необходимо заключить договор с Пенсионным фондом. Это можно сделать онлайн через вебпортал электронных услуг.

После заключения договора человек получает право:

уплачивать взносы за себя;

или перечислять средства в пользу другого лица.

Важно, что место пребывания не имеет значения — процедура доступна дистанционно.

Что стоит знать о «докупке» стажа

Добровольные взносы позволяют формировать страховой стаж только на будущие периоды. То есть «закрыть» пропущенные годы задним числом не получится.

В страховой стаж засчитывается тот месяц, в котором средства фактически поступили на счет Пенсионного фонда.

При этом:

нет обязательной периодичности платежей;

размер взносов человек определяет самостоятельно, в зависимости от финансовых возможностей.

Минимальный взнос: сколько нужно платить

Чтобы один месяц засчитали в страховой стаж, взнос должен быть не меньше минимального страхового платежа. Он составляет 22% от минимальной заработной платы.

На данный момент это 1 902,34 грн в месяц (22% от 8 647 грн).

Меньшая сумма не даст права засчитать полный месяц стажа.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.