Не хватает стажа до пенсии: как украинцам за границей решить проблему
Украинцы, которые временно находятся за границей, имеют возможность самостоятельно формировать свой страховой стаж для будущей пенсии. Это предусмотрено законодательством и реализуется через добровольное участие в системе пенсионного страхования.
Как поясняют в Пенсионном фонде, человек может уплачивать добровольные взносы независимо от места пребывания — как в Украине, так и за ее пределами. Это особенно актуально для тех, кто выехал за границу после начала полномасштабной войны и не накапливает стаж через официальное трудоустройство в Украине.
Как оформить добровольное участие
Чтобы начать уплачивать взносы, необходимо заключить договор с Пенсионным фондом. Это можно сделать онлайн через вебпортал электронных услуг.
После заключения договора человек получает право:
- уплачивать взносы за себя;
- или перечислять средства в пользу другого лица.
Важно, что место пребывания не имеет значения — процедура доступна дистанционно.
Что стоит знать о «докупке» стажа
Добровольные взносы позволяют формировать страховой стаж только на будущие периоды. То есть «закрыть» пропущенные годы задним числом не получится.
В страховой стаж засчитывается тот месяц, в котором средства фактически поступили на счет Пенсионного фонда.
При этом:
- нет обязательной периодичности платежей;
- размер взносов человек определяет самостоятельно, в зависимости от финансовых возможностей.
Минимальный взнос: сколько нужно платить
Чтобы один месяц засчитали в страховой стаж, взнос должен быть не меньше минимального страхового платежа. Он составляет 22% от минимальной заработной платы.
На данный момент это 1 902,34 грн в месяц (22% от 8 647 грн).
Меньшая сумма не даст права засчитать полный месяц стажа.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.