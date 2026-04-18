  В Україні

Як зареєструвати сімейне фермерське господарство через ФОП: умови та документи

11:29, 18 квітня 2026
Хто може створити сімейне фермерське господарство, які вимоги до землі, як укласти договір і подати документи для реєстрації.
Українці можуть започаткувати сімейне фермерське господарство без створення юридичної особи — у форматі фізичної особи-підприємця. Така модель дозволяє працювати в агросекторі самостійно або разом із родичами, оформивши діяльність через державну реєстрацію.

Як працює сімейне фермерське господарство

Сімейне фермерське господарство (СФГ) може діяти на базі ФОП. Для цього члени родини мають укласти спеціальний договір або декларацію. Документ підписують усі учасники господарства та обов’язково засвідчують у нотаріуса.

У договорі визначають ключові правила роботи господарства, зокрема:

  • назву, адресу та види діяльності;
  • порядок ухвалення рішень між членами;
  • правила користування спільним майном;
  • розподіл доходів або збитків;
  • умови вступу до господарства і виходу з нього;
  • трудові відносини між учасниками;
  • персональні дані членів сім’ї та ступінь родинних зв’язків.

Також документ може містити інші положення, якщо вони не суперечать законодавству.

Які вимоги до землі

Оформити СФГ у форматі ФОП можна лише за умови, що у власності або користуванні є земельна ділянка площею не менше 2 гектарів.

Це базова вимога для ведення діяльності такого типу.

Як зареєструвати господарство

Після укладення договору голова фермерського господарства звертається до державного реєстратора.

Далі можливі два варіанти:

  • реєстрація ФОП, якщо підприємець ще не оформлений;
  • або внесення змін до даних у Єдиному державному реєстрі, якщо ФОП вже існує.

Для цього потрібно подати:

  • заяву про державну реєстрацію ФОП;
  • договір (декларацію) про створення сімейного фермерського господарства.

Таким чином, формат сімейного фермерського господарства через ФОП дозволяє легалізувати аграрну діяльність і працювати офіційно без складної корпоративної структури, повідомляє Департамент державної реєстрації виконкому Кременчуцької міської ради.

