Как зарегистрировать семейное фермерское хозяйство через ФЛП: условия и документы

Кто может создать семейное фермерское хозяйство, какие требования к земле, как заключить договор и подать документы для регистрации.

Украинцы могут создать семейное фермерское хозяйство без образования юридического лица — в формате физического лица-предпринимателя. Такая модель позволяет работать в агросекторе самостоятельно или вместе с родственниками, оформив деятельность через государственную регистрацию.

Как работает семейное фермерское хозяйство

Семейное фермерское хозяйство (СФХ) может функционировать на базе ФЛП. Для этого члены семьи должны заключить специальный договор или декларацию. Документ подписывают все участники хозяйства и обязательно заверяют у нотариуса.

В договоре определяются ключевые правила работы хозяйства, в частности:

название, адрес и виды деятельности;

порядок принятия решений между членами;

правила пользования общим имуществом;

распределение доходов или убытков;

условия вступления в хозяйство и выхода из него;

трудовые отношения между участниками;

персональные данные членов семьи и степень родственных связей.

Также документ может содержать другие положения, если они не противоречат законодательству.

Какие требования к земле

Оформить СФХ в формате ФЛП можно только при условии, что в собственности или пользовании есть земельный участок площадью не менее 2 гектаров.

Это базовое требование для ведения деятельности такого типа.

Как зарегистрировать хозяйство

После заключения договора глава фермерского хозяйства обращается к государственному регистратору.

Далее возможны два варианта:

регистрация ФЛП, если предприниматель еще не оформлен;

или внесение изменений в данные в Едином государственном реестре, если ФЛП уже существует.

Для этого необходимо подать:

заявление о государственной регистрации ФЛП;

договор (декларацию) о создании семейного фермерского хозяйства.

Таким образом, формат семейного фермерского хозяйства через ФЛП позволяет легализовать аграрную деятельность и работать официально без сложной корпоративной структуры, сообщает Департамент государственной регистрации исполкома Кременчугского городского совета.

