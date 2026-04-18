  1. В Украине

Как зарегистрировать семейное фермерское хозяйство через ФЛП: условия и документы

11:29, 18 апреля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Кто может создать семейное фермерское хозяйство, какие требования к земле, как заключить договор и подать документы для регистрации.
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Украинцы могут создать семейное фермерское хозяйство без образования юридического лица — в формате физического лица-предпринимателя. Такая модель позволяет работать в агросекторе самостоятельно или вместе с родственниками, оформив деятельность через государственную регистрацию.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Как работает семейное фермерское хозяйство

Семейное фермерское хозяйство (СФХ) может функционировать на базе ФЛП. Для этого члены семьи должны заключить специальный договор или декларацию. Документ подписывают все участники хозяйства и обязательно заверяют у нотариуса.

В договоре определяются ключевые правила работы хозяйства, в частности:

  • название, адрес и виды деятельности;
  • порядок принятия решений между членами;
  • правила пользования общим имуществом;
  • распределение доходов или убытков;
  • условия вступления в хозяйство и выхода из него;
  • трудовые отношения между участниками;
  • персональные данные членов семьи и степень родственных связей.

Также документ может содержать другие положения, если они не противоречат законодательству.

Какие требования к земле

Оформить СФХ в формате ФЛП можно только при условии, что в собственности или пользовании есть земельный участок площадью не менее 2 гектаров.

Это базовое требование для ведения деятельности такого типа.

Как зарегистрировать хозяйство

После заключения договора глава фермерского хозяйства обращается к государственному регистратору.

Далее возможны два варианта:

  • регистрация ФЛП, если предприниматель еще не оформлен;
  • или внесение изменений в данные в Едином государственном реестре, если ФЛП уже существует.

Для этого необходимо подать:

  • заявление о государственной регистрации ФЛП;
  • договор (декларацию) о создании семейного фермерского хозяйства.

Таким образом, формат семейного фермерского хозяйства через ФЛП позволяет легализовать аграрную деятельность и работать официально без сложной корпоративной структуры, сообщает Департамент государственной регистрации исполкома Кременчугского городского совета.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

ФЛП

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]