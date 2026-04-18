Штраф до 6800 грн і конфіскація: хто в Україні не має права носити військову форму

Цивільним заборонено носити форму зі шевронами, натомість «мілітарі» без символіки дозволений.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В Україні носіння військової форми чітко регулюється законом — і за порушення передбачена відповідальність. У Міністерстві оборони пояснили, хто має право на форму, чим вона відрізняється від стилю «мілітарі» та які покарання загрожують цивільним за незаконне використання.

Хто може носити військову форму

Право носити військову форму мають лише визначені категорії громадян. Йдеться про військовослужбовців, резервістів, військовозобов’язаних під час зборів, курсантів, а також осіб, звільнених зі служби з правом носіння форми.

Для всіх інших громадян використання справжньої військової форми заборонене.

Чим відрізняється форма від «мілітарі»

У відомстві наголошують: цивільні можуть носити одяг у стилі «мілітарі», але за певних умов. Такий одяг лише імітує військовий стиль і не є офіційною формою.

Ключова різниця полягає в тому, що:

«мілітарі» — це стилізація, яка може нагадувати військовий одяг;

військова форма — це елемент забезпечення ЗСУ з визначеними зразками, камуфляжем і знаками розрізнення.

Заборонено використовувати статутні камуфляжі разом із шевронами, погонами чи іншими знаками розрізнення Збройних сил України або інших військових формувань.

Яке покарання передбачене

За незаконне носіння військової форми зі знаками розрізнення передбачена адміністративна відповідальність.

За перше порушення може бути винесене попередження або накладений штраф у розмірі від 2550 до 3400 гривень із конфіскацією одягу.

У разі повторного порушення штраф зростає до 3400–6800 гривень або може застосовуватися покарання у вигляді громадських робіт на строк від 30 до 40 годин. У цьому випадку також передбачена конфіскація форми.

Що важливо пам’ятати

У Міністерстві оборони підкреслюють, що носіння військової форми — це не елемент стилю, а ознака належності до війська. Отримати право на неї можна лише під час проходження служби.

Водночас використання елементів «мілітарі» без офіційної символіки не заборонене, якщо такий одяг не копіює військову форму повністю.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.