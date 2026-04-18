  В Украине

Штраф до 6800 грн и конфискация: кто в Украине не имеет права носить военную форму

12:23, 18 апреля 2026
Гражданским запрещено носить форму с шевронами, при этом «милитари» без символики разрешен.
В Украине ношение военной формы четко регулируется законом — и за нарушения предусмотрена ответственность. В Министерстве обороны пояснили, кто имеет право на форму, чем она отличается от стиля «милитари» и какие наказания грозят гражданским за незаконное использование.

Кто может носить военную форму

Право носить военную форму имеют только определенные категории граждан. Речь идет о военнослужащих, резервистах, военнообязанных во время сборов, курсантах, а также лицах, уволенных со службы с правом ношения формы.

Для всех остальных граждан использование настоящей военной формы запрещено.

Чем отличается форма от «милитари»

В ведомстве подчеркивают: гражданские могут носить одежду в стиле «милитари», но при определенных условиях. Такая одежда лишь имитирует военный стиль и не является официальной формой.

Ключевое различие заключается в том, что:

  • «милитари» — это стилизация, которая может напоминать военную одежду;
  • военная форма — это элемент обеспечения ВСУ с установленными образцами, камуфляжем и знаками различия.

Запрещено использовать уставные камуфляжи вместе с шевронами, погонами или другими знаками различия Вооруженных сил Украины или других военных формирований.

Какое наказание предусмотрено

За незаконное ношение военной формы со знаками различия предусмотрена административная ответственность.

За первое нарушение может быть вынесено предупреждение или наложен штраф в размере от 2550 до 3400 гривен с конфискацией одежды.

В случае повторного нарушения штраф увеличивается до 3400–6800 гривен или может применяться наказание в виде общественных работ на срок от 30 до 40 часов. В этом случае также предусмотрена конфискация формы.

Что важно помнить

В Министерстве обороны подчеркивают, что ношение военной формы — это не элемент стиля, а признак принадлежности к армии. Получить право на нее можно только во время прохождения службы.

В то же время использование элементов «милитари» без официальной символики не запрещено, если такая одежда не копирует военную форму полностью.

