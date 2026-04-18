Квитки на поїзди подорожчають уже з 25 квітня — від чого залежатиме вартість

11:47, 18 квітня 2026
Квитки на СВ та Інтерсіті 1 класу стануть дорожчими у пікові періоди — що зміниться з 25 квітня.
З 25 квітня в Україні змінюється підхід до формування вартості квитків у преміумсегменті залізничних перевезень. Йдеться про вагони СВ (люкс) та 1 клас поїздів «Інтерсіті» у внутрішньому сполученні — їх продаватимуть за принципом динамічного ціноутворення.

Водночас ціни на плацкарт, купе та 2 клас «Інтерсіті» залишаються без змін. Відповідний наказ уже пройшов громадське обговорення та набув чинності.

За словами заступника міністра розвитку громад та територій Олексія Балести, держава прагне зберегти доступність перевезень для більшості пасажирів, водночас гнучко реагуючи на попит у преміумсегменті.

Як формуватиметься ціна

Вартість квитків залежатиме від чотирьох ключових факторів:

  • Сезонність — передбачено 16 періодів: у менш завантажені місяці ціни знижуватимуться, у пікові (зокрема в серпні) — зростатимуть.
  • День тижня — найнижчі ціни очікуються у вівторок і середу, найвищі — у п’ятницю та неділю.
  • Завчасність купівлі — квитки дешевшатимуть за раннього бронювання; нині близько 30% пасажирів купують їх в останні дні перед поїздкою.
  • Наповнюваність поїзда — при завантаженні 90–100% ціна зростатиме, за наявності вільних місць — знижуватиметься.

У міністерстві наголошують, що така модель є поширеною у світі й застосовується, зокрема, в авіаперевезеннях і сервісах таксі.

Кого торкнуться зміни

Нововведення зачеплять менше 10% пасажирів — переважна більшість і надалі купуватиме квитки за фіксованими тарифами.

Окремо передбачено індексацію приблизно на 20% тарифів у вагонах СВ міжнародних поїздів. Квитки за новими цінами продають на рейси з датою відправлення, починаючи з 18 квітня 2026 року.

У Мінрозвитку пояснюють: саме СВ у міжнародному сполученні користується стабільно високим попитом і часто розкуповується найшвидше.

На що підуть додаткові доходи

Очікується, що динамічне ціноутворення дозволить рівномірніше розподіляти пасажиропотік між датами та рейсами. Додаткові надходження планують спрямувати на:

  • ремонт рухомого складу;
  • покращення сервісів;
  • фінансування соціально важливих перевезень.

