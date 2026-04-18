Билеты на поезда подорожают уже с 25 апреля — от чего будет зависеть стоимость

Билеты на СВ и «Интерсити» 1 класса станут дороже в пиковые периоды — что изменится с 25 апреля.

С 25 апреля в Украине меняется подход к формированию стоимости билетов в премиумсегменте железнодорожных перевозок. Речь идет о вагонах СВ (люкс) и 1 классе поездов «Интерсити» во внутреннем сообщении — их будут продавать по принципу динамического ценообразования.

В то же время цены на плацкарт, купе и 2 класс «Интерсити» остаются без изменений. Соответствующий приказ уже прошел общественное обсуждение и вступил в силу.

По словам заместителя министра развития общин и территорий Алексея Балесты, государство стремится сохранить доступность перевозок для большинства пассажиров, одновременно гибко реагируя на спрос в премиумсегменте.

Как будет формироваться цена

Стоимость билетов будет зависеть от четырех ключевых факторов:

Сезонность — предусмотрено 16 периодов: в менее загруженные месяцы цены будут снижаться, в пиковые (в частности в августе) — расти.

День недели — самые низкие цены ожидаются во вторник и среду, самые высокие — в пятницу и воскресенье.

Заблаговременность покупки — билеты будут дешеветь при раннем бронировании; сейчас около 30% пассажиров покупают их в последние дни перед поездкой.

Заполняемость поезда — при загрузке 90–100% цена будет расти, при наличии свободных мест — снижаться.

В министерстве отмечают, что такая модель является распространенной в мире и применяется, в частности, в авиаперевозках и сервисах такси.

Кого коснутся изменения

Нововведения затронут менее 10% пассажиров — подавляющее большинство и дальше будет покупать билеты по фиксированным тарифам.

Отдельно предусмотрена индексация примерно на 20% тарифов в вагонах СВ международных поездов. Билеты по новым ценам продают на рейсы с датой отправления, начиная с 18 апреля 2026 года.

В Минразвития объясняют: именно СВ в международном сообщении пользуется стабильно высоким спросом и часто раскупается быстрее всего.

На что пойдут дополнительные доходы

Ожидается, что динамическое ценообразование позволит равномернее распределять пассажиропоток между датами и рейсами. Дополнительные поступления планируют направить на:

ремонт подвижного состава;

улучшение сервисов;

финансирование социально важных перевозок.

