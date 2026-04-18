Собаку ледь не задушили: у Києві перевіряють грумінг-салон після заяв про жорстоке поводження

12:41, 18 квітня 2026
Про можливий інцидент заявила колишня працівниця салону, правоохоронці перевіряють інформацію.
У Києві поліція перевіряє інформацію про можливе жорстоке поводження з собакою в одному з грумінг-салонів. Про це повідомили в правоохоронних органах.

Підставою стали дописи в соцмережах, які виявили під час моніторингу. Попередньо, офіційних заяв чи звернень до поліції з цього приводу не надходило.

Зокрема, колишня працівниця салону заявила у Threads, що під час процедур із собаками нібито поводилися грубо. За її словами, після того як вона почала говорити про це всередині колективу, її звільнили.

«За гарною стрижкою не завжди стоїть добре ставлення. Після процедур песиків повертали власникам спокійно й з посмішкою, і ніхто навіть не підозрював, що відбувалося до цього моменту», — зазначила вона.

Для перевірки викладеної інформації на місце скерували співробітників Солом’янського управління поліції. Наразі триває перевірка, за результатами якої буде надано правову оцінку.

 

Національна поліція поліція Київ тварини

