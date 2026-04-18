Є випадки примусової депортації українських чоловіків із країн Євросоюзу — нардеп Олександр Горбенко

Депутат говорить про окремі випадки повернення, пов’язані з порушенням законодавства в країнах перебування.

Народний депутат від фракції «Слуга народу» Олександр Горбенко заявив про нібито наявність випадків примусового повернення українських чоловіків призовного віку з країн Європи до України.

За його словами, після повернення таких громадян можуть передавати до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК).

Водночас депутат зазначив, що йдеться про поодинокі випадки, пов’язані з порушенням законодавства в країнах перебування.

«Інструментарій є. Але щоб депортувати всіх чоловіків, потрібні підстави — це має бути ухвалений закон або рішення уряду, наприклад, у Німеччині», — сказав Горбенко.

Він також додав, що без системного підходу такі заходи будуть малоефективними, оскільки громадяни можуть переїжджати до інших країн Європейського Союзу.

Офіційних підтверджень випадків примусового повернення українських чоловіків з країн ЄС наразі немає.