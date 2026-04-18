Есть случаи принудительной депортации украинских мужчин из стран Евросоюза — нардеп Александр Горбенко

Депутат говорит об отдельных случаях возвращения, связанных с нарушением законодательства в странах пребывания.

Народный депутат от фракции «Слуга народа» Александр Горбенко заявил о якобы наличии случаев принудительного возвращения украинских мужчин призывного возраста из стран Европы в Украину.

По его словам, после возвращения таких граждан могут передавать в территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК).

В то же время депутат отметил, что речь идет о единичных случаях, связанных с нарушением законодательства в странах пребывания.

«Инструментарий есть. Но чтобы депортировать всех мужчин, нужны основания — это должен быть принятый закон или решение правительства, например, в Германии», — сказал Горбенко.

Он также добавил, что без системного подхода такие меры будут малоэффективны, поскольку граждане могут переезжать в другие страны Европейского Союза.

Официальных подтверждений массовых случаев принудительного возвращения украинских мужчин из стран ЕС на данный момент нет.

