ДПС пояснила, чи вважається гараж без фундаменту нерухомим майном

Металевий гараж без фундаменту вважається тимчасовою спорудою, тому не належить до нерухомості й не підлягає державній реєстрації.

У Головному управлінні ДПС в Івано-Франківській області пояснюють, що Податковий кодекс України відносить до об’єктів нежитлової нерухомості, зокрема, гаражі — як наземні, так і підземні, а також криті автостоянки. До цієї категорії також належать господарські (присадибні) будівлі — тобто різні допоміжні нежитлові приміщення: сараї, хліви, гаражі, літні кухні, майстерні, туалети, погреби, навіси, котельні, бойлерні, трансформаторні підстанції та інші подібні споруди.

Водночас Цивільний кодекс України визначає, що до нерухомого майна належать земельні ділянки, а також об’єкти, які на них розташовані і які неможливо перемістити без втрати їх вартості або зміни призначення.

Крім того, закон може поширювати статус нерухомості й на інші об’єкти, якщо права на них підлягають державній реєстрації.

Законодавство також передбачає, що право власності на нерухомість та інші речові права, а також будь-які обтяження, їх виникнення, передача чи припинення обов’язково мають бути зареєстровані державою.

Така реєстрація є відкритою і здійснюється уповноваженими органами, які повинні надавати інформацію про зареєстровані права у встановленому законом порядку відповідно до закону про державну реєстрацію прав на нерухоме майно.

Разом із тим, закон прямо визначає, що не всі об’єкти підлягають такій реєстрації. Зокрема, це стосується тимчасових і некапітальних споруд — тобто таких, які можна перемістити без шкоди для їхнього стану та призначення.

Отже, металевий гараж без фундаменту вважається тимчасовою спорудою. Через це він не належить до нерухомого майна, не вважається капітальною будівлею і, відповідно, не підлягає державній реєстрації.

