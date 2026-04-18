  1. В Украине

ГНС объяснила, считается ли гараж без фундамента недвижимым имуществом

18:07, 18 апреля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Металлический гараж без фундамента считается временным сооружением, поэтому не входит в недвижимость и не подлежит государственной регистрации.
ГНС объяснила, считается ли гараж без фундамента недвижимым имуществом
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Главном управлении ГНС в Ивано-Франковской области поясняют, что Налоговый кодекс Украины относит к объектам нежилой недвижимости, в частности, гаражи — как наземные, так и подземные, а также крытые автостоянки. К этой категории также относятся хозяйственные (приусадебные) здания — то есть различные вспомогательные нежилые помещения: сараи, хлевы, гаражи, летние кухни, мастерские, туалеты, погреба, навесы, котельные, бойлерные, трансформаторные подстанции и другие подобные сооружения.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

В то же время Гражданский кодекс Украины определяет, что к недвижимому имуществу относятся земельные участки, а также объекты, расположенные на них, перемещение которых невозможно без утраты их стоимости или изменения назначения.

Кроме того, закон может распространять статус недвижимости и на другие объекты, если права на них подлежат государственной регистрации.

Законодательство также предусматривает, что право собственности на недвижимость и другие вещные права, а также любые обременения, их возникновение, переход и прекращение подлежат обязательной государственной регистрации.

Такая регистрация является открытой и осуществляется уполномоченными органами, которые обязаны предоставлять информацию о зарегистрированных правах в установленном законом порядке в соответствии с законом о государственной регистрации прав на недвижимое имущество.

Вместе с тем закон прямо определяет, что не все объекты подлежат такой регистрации. В частности, это касается временных и некапитальных сооружений — то есть таких, которые можно переместить без ущерба для их состояния и назначения.

Таким образом, металлический гараж без фундамента считается временным сооружением. Поэтому он не относится к недвижимому имуществу, не является капитальным строением и, соответственно, не подлежит государственной регистрации.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

налоговая

Лента новостей

Блоги

Публикации

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]