ГНС объяснила, считается ли гараж без фундамента недвижимым имуществом

Металлический гараж без фундамента считается временным сооружением, поэтому не входит в недвижимость и не подлежит государственной регистрации.

В Главном управлении ГНС в Ивано-Франковской области поясняют, что Налоговый кодекс Украины относит к объектам нежилой недвижимости, в частности, гаражи — как наземные, так и подземные, а также крытые автостоянки. К этой категории также относятся хозяйственные (приусадебные) здания — то есть различные вспомогательные нежилые помещения: сараи, хлевы, гаражи, летние кухни, мастерские, туалеты, погреба, навесы, котельные, бойлерные, трансформаторные подстанции и другие подобные сооружения.

В то же время Гражданский кодекс Украины определяет, что к недвижимому имуществу относятся земельные участки, а также объекты, расположенные на них, перемещение которых невозможно без утраты их стоимости или изменения назначения.

Кроме того, закон может распространять статус недвижимости и на другие объекты, если права на них подлежат государственной регистрации.

Законодательство также предусматривает, что право собственности на недвижимость и другие вещные права, а также любые обременения, их возникновение, переход и прекращение подлежат обязательной государственной регистрации.

Такая регистрация является открытой и осуществляется уполномоченными органами, которые обязаны предоставлять информацию о зарегистрированных правах в установленном законом порядке в соответствии с законом о государственной регистрации прав на недвижимое имущество.

Вместе с тем закон прямо определяет, что не все объекты подлежат такой регистрации. В частности, это касается временных и некапитальных сооружений — то есть таких, которые можно переместить без ущерба для их состояния и назначения.

Таким образом, металлический гараж без фундамента считается временным сооружением. Поэтому он не относится к недвижимому имуществу, не является капитальным строением и, соответственно, не подлежит государственной регистрации.

