Комітет Ради підтримав зміни до Українського культурного фонду: довгострокові гранти та нові правила

Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики рекомендував Верховній Раді ухвалити за основу законопроєкт про оновлення роботи Українського культурного фонду, який передбачає довгострокові гранти, посилення контролю та зміни в управлінні, водночас частина положень потребує доопрацювання.

Під час засідання Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики 16 квітня основну увагу приділили урядовому законопроєкту щодо змін до Закону України «Про Український культурний фонд» №15117.

Документ, представлений заступницею міністра культури Анастасією Мовшович, передбачає оновлення підходів до роботи Фонду. Зокрема, йдеться про уточнення його функцій, вдосконалення процедур визначення пріоритетів, покращення діяльності дирекції та Наглядової ради, а також можливість фінансування довгострокових проєктів.

Серед запропонованих змін — поширення антикорупційних вимог на керівні органи Фонду та посилення інструментів громадського контролю. Представники Фонду і Міністерства культури підтримали ініціативу, підкресливши її значення, зокрема для запуску грантових програм тривалістю до трьох років.

Водночас народні депутати звернули увагу на окремі дискусійні положення. Зокрема, потребує чіткого визначення підстава «втрата довіри» для дострокового припинення повноважень членів Наглядової ради. Також висловлено застереження щодо нечітких строків контрактів із дирекцією, що може впливати на незалежність інституції та створювати ризики зловживань.

За результатами розгляду Комітет рекомендував Верховній Раді підтримати законопроєкт у першому читанні з подальшим доопрацюванням.

Окремо на засіданні обговорили проблему доступу державних культурних установ до грантів Українського культурного фонду під час їх реорганізації. Через законодавчі неузгодженості деякі театри втратили можливість брати участь у конкурсах. Комітет наголосив на необхідності швидкого врегулювання цієї ситуації та пошуку тимчасових фінансових рішень.

Також члени Комітету заслухали звіт Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця. Обговорення стосувалося захисту прав дітей, зокрема депортованих і тих, які залишилися без батьківської опіки. Йшлося про потребу системної підтримки після їх повернення, розвиток центрів допомоги за моделлю «Барнахус» та посилення взаємодії між державними органами.

Комітет підтримав відповідні рекомендації та виступив за створення єдиного механізму координації для обліку та захисту таких дітей.

Крім того, під час засідання висловили застереження щодо ідеї встановлення фонтану на Хрещатику, наголосивши на важливості широкого обговорення подібних проєктів.

Також було розглянуто звіт Державного агентства з питань кіно, яке у 2025 році забезпечило виробництво значної кількості фільмів і розширило міжнародну присутність українського кіно, попри воєнні умови.

Окрему увагу приділили ініціативі створення «Книги пам’яті» загиблих захисників і захисниць України. Для її подальшого опрацювання запропоновано провести круглий стіл із залученням експертів, представників влади та громадськості.

За підсумками засідання Комітет також ухвалив рішення відзначити низку діячів культури та медіа подяками.

