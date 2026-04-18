Комитет Рады поддержал изменения в Украинский культурный фонд: долгосрочные гранты и новые правила

Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики рекомендовал Верховной Раде принять за основу законопроект об обновлении работы Украинского культурного фонда, предусматривающий долгосрочные гранты, усиление контроля и изменения в управлении, в то же время часть положений нуждается в доработке.

Во время заседания Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики 16 апреля основное внимание было уделено правительственному законопроекту о внесении изменений в Закон Украины «Об Украинском культурном фонде» №15117.

Документ, представленный заместителем министра культуры Анастасией Мовшович, предусматривает обновление подходов к работе Фонда. В частности, речь идет об уточнении его функций, совершенствовании процедур определения приоритетов, улучшении деятельности дирекции и Наблюдательного совета, а также о возможности финансирования долгосрочных проектов.

Среди предложенных изменений — распространение антикоррупционных требований на руководящие органы Фонда и усиление инструментов общественного контроля. Представители Фонда и Министерства культуры поддержали инициативу, подчеркнув ее значение, в частности для запуска грантовых программ продолжительностью до трех лет.

В то же время народные депутаты обратили внимание на отдельные дискуссионные положения. В частности, требует четкого определения основание «утрата доверия» для досрочного прекращения полномочий членов Наблюдательного совета. Также были высказаны замечания относительно нечетко определенных сроков контрактов с дирекцией, что может влиять на независимость институции и создавать риски злоупотреблений.

По результатам рассмотрения Комитет рекомендовал Верховной Раде поддержать законопроект в первом чтении с последующей доработкой.

Отдельно на заседании обсудили проблему доступа государственных культурных учреждений к грантам Украинского культурного фонда во время их реорганизации. Из-за законодательных несогласованностей некоторые театры утратили возможность участвовать в конкурсах. Комитет подчеркнул необходимость оперативного урегулирования этой ситуации и поиска временных финансовых решений.

Также члены Комитета заслушали отчет Уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца. Обсуждение касалось защиты прав детей, в частности депортированных и тех, кто остался без родительской опеки. Речь шла о необходимости системной поддержки после их возвращения, развитии центров помощи по модели «Барнахус» и усилении взаимодействия между государственными органами.

Комитет поддержал соответствующие рекомендации и выступил за создание единого механизма координации для учета и защиты таких детей.

Кроме того, в ходе заседания были высказаны замечания относительно идеи установки фонтана на Крещатике, с акцентом на необходимости широкого обсуждения подобных проектов.

Также был рассмотрен отчет Государственного агентства по вопросам кино, которое в 2025 году обеспечило производство значительного количества фильмов и расширило международное присутствие украинского кино, несмотря на условия военного времени.

Отдельное внимание было уделено инициативе создания «Книги памяти» погибших защитников и защитниц Украины. Для ее дальнейшей проработки предложено провести круглый стол с участием экспертов, представителей власти и общественности.

По итогам заседания Комитет также принял решение отметить ряд деятелей культуры и медиа благодарностями.

