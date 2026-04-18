Повірка лічильника води: як часто робити і хто оплачує

Держпродспоживслужба пояснила, що повірку лічильників води потрібно проводити раз на чотири роки в уповноважених організаціях, а витрати на перевірку та обслуговування покладаються на власника приладу.

Повірка лічильника води — це процедура перевірки його точності та справності. Закон передбачає, що таку перевірку потрібно проводити регулярно — раз на чотири роки. Про це нагадує Держпродспоживслужба.

Проводити повірку мають право лише уповноважені організації. Це, зокрема, наукові метрологічні центри з підтвердженими можливостями вимірювань і калібрування, а також метрологічні центри та спеціалізовані повірочні лабораторії, які отримали відповідні повноваження.

Оплата повірки, а також пов’язаних із нею робіт — обслуговування, ремонту, демонтажу, транспортування та встановлення лічильника — здійснюється за рахунок власника приладу, якщо інше не передбачено договором.

За результатами перевірки, якщо лічильник відповідає вимогам, на нього наносять повірочне тавро або видають відповідне свідоцтво. У разі виявлення несправностей оформлюється документ про непридатність приладу.

Регулярна повірка дозволяє забезпечити точний облік споживання води та уникнути зайвих витрат.

