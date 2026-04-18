Поверка счетчика воды: как часто делать и кто оплачивает

Госпродпотребслужба пояснила, что поверку счетчиков воды нужно проводить раз в четыре года в уполномоченных организациях, а расходы на проверку и обслуживание возлагаются на владельца прибора.

Поверка счётчика воды — это процедура проверки его точности и исправности. Закон предусматривает, что такую проверку необходимо проводить регулярно — раз в четыре года. Об этом напоминает Госпродпотребслужба.

Проводить поверку имеют право только уполномоченные организации. В частности, это научные метрологические центры с подтверждёнными возможностями измерений и калибровки, а также метрологические центры и специализированные поверочные лаборатории, получившие соответствующие полномочия.

Оплата поверки, а также связанных с ней работ — обслуживания, ремонта, демонтажа, транспортировки и установки счётчика — осуществляется за счёт владельца прибора, если иное не предусмотрено договором.

По результатам проверки, если счётчик соответствует требованиям, на него наносят поверочное клеймо или выдают соответствующее свидетельство. В случае выявления неисправностей оформляется документ о непригодности прибора.

Регулярная поверка позволяет обеспечить точный учёт потребления воды и избежать лишних расходов.

