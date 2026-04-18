Державна міграційна служба пояснила, що відбувається зі старими паспортами громадянина України у вигляді книжечки після обміну.

У відомстві відповіли на поширене запитання: чи можна залишити анульований документ собі — наприклад, «на пам’ять», як це інколи дозволяють із закордонними паспортами.

Коротка відповідь — ні, не можна.

Відповідно до чинних правил оформлення та видачі паспорта громадянина України, документ, який підлягає обміну, обов’язково вилучається.

Процедура передбачає анулювання документа — у паспорті пробивають два наскрізні отвори. Після цього його передають до підрозділу міграційної служби для подальшого знищення.

Тобто зберегти старий внутрішній паспорт після обміну не вийде — навіть якщо він має для вас особисту цінність. Це стандартна процедура, яка діє для всіх.

