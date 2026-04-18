Можно ли оставить старый паспорт-книжечку «на память» — что говорят правила

19:19, 18 апреля 2026
Документ аннулируют и изымают — такая процедура действует для всех.
Государственная миграционная служба объяснила, что происходит со старыми паспортами гражданина Украины в виде книжечки после обмена.

В ведомстве ответили на распространенный вопрос: можно ли оставить аннулированный документ себе — например, «на память», как это иногда позволяют с заграничными паспортами.

Короткий ответ — нет, нельзя.

В соответствии с действующими правилами оформления и выдачи паспорта гражданина Украины, документ, который подлежит обмену, обязательно изымается.

Процедура предусматривает аннулирование документа — в паспорте пробивают два сквозных отверстия. После этого его передают в подразделение миграционной службы для дальнейшего уничтожения.

То есть сохранить старый внутренний паспорт после обмена не получится — даже если он имеет для вас личную ценность. Это стандартная процедура, которая действует для всех.

