Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Государственная миграционная служба объяснила, что происходит со старыми паспортами гражданина Украины в виде книжечки после обмена.

В ведомстве ответили на распространенный вопрос: можно ли оставить аннулированный документ себе — например, «на память», как это иногда позволяют с заграничными паспортами.

Короткий ответ — нет, нельзя.

В соответствии с действующими правилами оформления и выдачи паспорта гражданина Украины, документ, который подлежит обмену, обязательно изымается.

Процедура предусматривает аннулирование документа — в паспорте пробивают два сквозных отверстия. После этого его передают в подразделение миграционной службы для дальнейшего уничтожения.

То есть сохранить старый внутренний паспорт после обмена не получится — даже если он имеет для вас личную ценность. Это стандартная процедура, которая действует для всех.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.