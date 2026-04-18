  В Україні

Чи можна продати частку в квартирі без згоди співвласників — законні підстави

23:01, 18 квітня 2026
Власник може продати свою частку, якщо виконає встановлену законом процедуру.
Спільна власність на житло нерідко стає джерелом тривалих суперечок між родичами чи співвласниками. У таких ситуаціях постає практичне питання: чи можна продати свою частку квартири без погодження з іншими.

За нормами Цивільного кодексу України, спільна власність має дві форми: часткову та сумісну. У першому випадку частки кожного співвласника визначені заздалегідь, у другому — встановлюються лише під час поділу майна.

Врегулювати користування або розподіл нерухомості можна кількома способами.

Найпоширеніші — добровільна домовленість із нотаріальним оформленням, виділ частки в натурі (якщо це технічно можливо) або визначення порядку користування майном без фізичного поділу.

Водночас закон допускає продаж частки без прямої згоди інших співвласників, але лише за певної умови.

Йдеться про дотримання переважного права купівлі: власник зобов’язаний офіційно запропонувати свою частку іншим співвласникам. Лише у разі їхньої відмови або відсутності відповіді в установлений строк дозволено укладати угоду з третіми особами.

Ігнорування цієї процедури може мати серйозні наслідки. Серед них — судові спори, оскарження договору та ризик визнання його недійсним, вказує Департамент державної реєстрації виконкому Кременчуцької міської ради.

