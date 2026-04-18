Можно ли продать долю в квартире без согласия совладельцев — законные основания

Владелец может продать свою долю, если выполнит установленную законом процедуру.

Совместная собственность на жилье нередко становится источником длительных споров между родственниками или совладельцами. В таких ситуациях возникает практический вопрос: можно ли продать свою долю квартиры без согласования с другими.

Согласно нормам Гражданского кодекса Украины, совместная собственность имеет две формы: долевую и совместную. В первом случае доли каждого совладельца определены заранее, во втором — устанавливаются только во время раздела имущества.

Урегулировать пользование или распределение недвижимости можно несколькими способами.

Наиболее распространенные — добровольное соглашение с нотариальным оформлением, выдел доли в натуре (если это технически возможно) или определение порядка пользования имуществом без физического раздела.

В то же время закон допускает продажу доли без прямого согласия других совладельцев, но только при определенном условии.

Речь идет о соблюдении преимущественного права покупки: владелец обязан официально предложить свою долю другим совладельцам. Только в случае их отказа или отсутствия ответа в установленный срок разрешено заключать сделку с третьими лицами.

Игнорирование этой процедуры может иметь серьезные последствия. Среди них — судебные споры, оспаривание договора и риск признания его недействительным, указывает Департамент государственной регистрации исполкома Кременчугского городского совета.

