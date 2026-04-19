Як повернути помилково сплачені податки: покрокова інструкція для платників

07:18, 19 квітня 2026
У ДПС пояснили, як повернути помилково або надміру сплачені податки: подати заяву можна онлайн чи на папері, але лише протягом 1095 днів із моменту сплати.
У Головному управлінні ДПС у Полтавській області пояснюють: порядок повернення помилково або надміру сплачених податків і пені визначено наказом Міністерства фінансів України №60 від 11 лютого 2019 року. Цей документ регулює взаємодію податкової служби, казначейства та місцевих фінансових органів під час повернення коштів платникам.

Подати заяву на повернення можна онлайн — через приватну частину Електронного кабінету платника податків або на вебпорталі ДПС.

Для цього у розділі «Заяви, запити для отримання інформації» заповнюється заява за формою:

J1302002 – для юридичних осіб,

F1302002 – для фізичних осіб.

Заява подається до територіального органу ДПС за місцем адміністрування (обліку) помилково сплаченої суми. Додатково до заяви платник може подати копію платіжного документа, який підтверджує помилкову сплату. 

Подати заяву на повернення помилково сплачених коштів можливо лише протягом 1095 днів від дати їх сплати.

Крім того, Заяву також можна подати на паперовому носії до територіального органу ДПС за місцем адміністрування (обліку) помилково сплаченої суми.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Українці, які втратили документи до 2000 року, зможуть довести свій страховий стаж у суді

Держава бере на себе обов’язок самостійно шукати дані в реєстрах, а суди отримують спрощений механізм встановлення фактів трудових відносин для ветеранів та жителів зон бойових дій.

Проблему анонімності ТЦК визнають, але карати за це не планують — що не врахував новий законопроєкт

Новий законопроєкт ігнорує необхідність встановлення персональної відповідальності за порушення регламенту ідентифікації ТЦК.

5 документів, які підтверджують страховий стаж за відсутності записів у трудовій книжці

Як підтвердити навчання для пенсії, якщо в трудовій немає запису: інструкція та судова практика.

Верховний Суд хоче змінити підстави для скасування рішень загальних зборів кооперативів та ОСББ

КГС ВС просить Корпоративну палату  відступити від застарілих висновків щодо наявності кворуму для проведення загальних зборів.

В Україні пропонують прибрати судовий збір у справах про перегляд рішень після КСУ

Рада пропонує спростити доступ до суду у справах про компенсацію від неконституційних актів, скасувавши судовий збір.

