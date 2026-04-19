Як повернути помилково сплачені податки: покрокова інструкція для платників

У ДПС пояснили, як повернути помилково або надміру сплачені податки: подати заяву можна онлайн чи на папері, але лише протягом 1095 днів із моменту сплати.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Головному управлінні ДПС у Полтавській області пояснюють: порядок повернення помилково або надміру сплачених податків і пені визначено наказом Міністерства фінансів України №60 від 11 лютого 2019 року. Цей документ регулює взаємодію податкової служби, казначейства та місцевих фінансових органів під час повернення коштів платникам.

Подати заяву на повернення можна онлайн — через приватну частину Електронного кабінету платника податків або на вебпорталі ДПС.

Для цього у розділі «Заяви, запити для отримання інформації» заповнюється заява за формою:

J1302002 – для юридичних осіб,

F1302002 – для фізичних осіб.

Заява подається до територіального органу ДПС за місцем адміністрування (обліку) помилково сплаченої суми. Додатково до заяви платник може подати копію платіжного документа, який підтверджує помилкову сплату.

Подати заяву на повернення помилково сплачених коштів можливо лише протягом 1095 днів від дати їх сплати.

Крім того, Заяву також можна подати на паперовому носії до територіального органу ДПС за місцем адміністрування (обліку) помилково сплаченої суми.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.