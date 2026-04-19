Как вернуть ошибочно уплаченные налоги: пошаговая инструкция для плательщиков
В Главном управлении ГНС в Полтавской области разъясняют: порядок возврата ошибочно или излишне уплаченных налогов и пени определён приказом Министерства финансов Украины №60 от 11 февраля 2019 года. Этот документ регулирует взаимодействие налоговой службы, казначейства и местных финансовых органов при возврате средств плательщикам.
Подать заявление на возврат можно онлайн — через приватную часть Электронного кабинета налогоплательщика или на вебпортале ГНС.
Для этого в разделе «Заявления, запросы для получения информации» заполняется заявление по форме:
J1302002 — для юридических лиц,
F1302002 — для физических лиц.
Заявление подаётся в территориальный орган ГНС по месту администрирования (учёта) ошибочно уплаченной суммы. Дополнительно к заявлению плательщик может приложить копию платёжного документа, подтверждающего ошибочную оплату.
Подать заявление на возврат ошибочно уплаченных средств можно только в течение 1095 дней с даты их уплаты.
Также заявление можно подать в бумажной форме в территориальный орган ГНС по месту администрирования (учёта) ошибочно уплаченной суммы.
