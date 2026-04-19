  В Украине

Как вернуть ошибочно уплаченные налоги: пошаговая инструкция для плательщиков

07:18, 19 апреля 2026
В ГНС объяснили, как вернуть по ошибке или излишне уплаченные налоги: подать заявление можно онлайн или на бумаге, но только в течение 1095 дней с момента уплаты.
Как вернуть ошибочно уплаченные налоги: пошаговая инструкция для плательщиков
В Главном управлении ГНС в Полтавской области разъясняют: порядок возврата ошибочно или излишне уплаченных налогов и пени определён приказом Министерства финансов Украины №60 от 11 февраля 2019 года. Этот документ регулирует взаимодействие налоговой службы, казначейства и местных финансовых органов при возврате средств плательщикам.

Подать заявление на возврат можно онлайн — через приватную часть Электронного кабинета налогоплательщика или на вебпортале ГНС.

Для этого в разделе «Заявления, запросы для получения информации» заполняется заявление по форме:

J1302002 — для юридических лиц,

F1302002 — для физических лиц.

Заявление подаётся в территориальный орган ГНС по месту администрирования (учёта) ошибочно уплаченной суммы. Дополнительно к заявлению плательщик может приложить копию платёжного документа, подтверждающего ошибочную оплату.

Подать заявление на возврат ошибочно уплаченных средств можно только в течение 1095 дней с даты их уплаты.

Также заявление можно подать в бумажной форме в территориальный орган ГНС по месту администрирования (учёта) ошибочно уплаченной суммы.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги

Публикации

Украинцы, которые потеряли документы до 2000 года, смогут доказать свой страховой стаж в суде

Государство берет на себя обязанность самостоятельно искать данные в реестрах, а суды получают упрощенный механизм установления фактов трудовых отношений для ветеранов и жителей зон боевых действий.

Проблему анонимности ТЦК признают, но наказывать за это не планируют, что не учел новый законопроект

Новый законопроект игнорирует необходимость установления персональной ответственности за нарушение идентификации ТЦК.

5 документов, подтверждающих страховой стаж при отсутствии записей в трудовой книжке

Как подтвердить обучение для пенсии, если в трудовой нет записи: инструкция и судебная практика.

Верховный Суд хочет изменить основания для отмены решений общих собраний кооперативов и ОСМД

КХС ВС просит Корпоративную палату отступить от устаревших выводов относительно наличия кворума для проведения общего собрания

В Украине предлагают отменить судебный сбор в делах о пересмотре решений после решений КСУ

Рада предлагает упростить доступ к суду в делах о компенсации за неконституционные акты, отменив судебный сбор.

