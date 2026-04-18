  1. В Україні

Після підвищення молоді вчителі отримуватимуть 12–13 тисяч, — Сергій Бабак окреслив проблему дефіциту кадрів

20:31, 18 квітня 2026
В Україні з 1 вересня зарплати вчителів підвищать на 20%, однак це стосуватиметься насамперед педагогів середньої школи, чиї виплати фінансуються з держбюджету, тоді як оплата праці частини освітян залежить від можливостей місцевих громад, повідомив Сергій Бабак.
Після підвищення молоді вчителі отримуватимуть 12–13 тисяч, — Сергій Бабак окреслив проблему дефіциту кадрів
фото: Сергій Бабак
В Україні з 1 вересня вчителям підвищать зарплати на 20%. Про це заявив голова Комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак.

За його словами, підвищення стосуватиметься передусім учителів середньої школи, адже їхні зарплати повністю фінансуються з державного бюджету. Частково держава також оплачує працю педагогів у професійній та фаховій передвищій освіті, а також науково-педагогічних працівників університетів.

Водночас зарплати вихователів дитячих садків, працівників позашкілля та частини освітян забезпечуються коштом місцевих бюджетів або засновників закладів.

Бабак наголосив, що держава повинна регулювати лише ті зарплати, які фінансує з держбюджету. Інші виплати визначаються на рівні громад залежно від їхніх можливостей. За його словами, близько 20% громад уже самостійно підвищили зарплати вихователям, у деяких випадках — понад 20 тисяч гривень.

Після підвищення на 20% зарплата молодого вчителя без стажу становитиме приблизно 12–13 тисяч гривень. У комітеті визнають, що це залишається низьким рівнем і є однією з причин дефіциту кадрів у школах.

«Після цих підвищень зарплата буде щось в районі 12-13 тисяч гривень. Ось в чому основна проблем, ось чому ми про все це говоримо. Раніше чистий оклад молодого минулого року був біля 6300-6400. Щоб він на руки отримував мінімалку, йому доплачували. І ось чому у нас величезний брак вчителів, чому вони не йдуть в професію», - сказав Сергій Бабак у інтерв’ю РБК-Україна.

Верховна Рада України зарплата Україна

