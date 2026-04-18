  1. В Украине

После повышения молодые учителя будут получать 12–13 тысяч, — Сергей Бабак очертил проблему дефицита кадров

20:31, 18 апреля 2026
В Украине с 1 сентября зарплаты учителей повысят на 20%, однако это касается прежде всего педагогов средней школы, чьи выплаты финансируются из госбюджета, тогда как оплата труда части педагогов зависит от возможностей местных общин, сообщил Сергей Бабак.
В Украине с 1 сентября учителям повысят зарплаты на 20%. Об этом заявил глава Комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак.

По его словам, повышение коснётся прежде всего учителей средней школы, поскольку их зарплаты полностью финансируются из государственного бюджета. Частично государство также оплачивает труд педагогов в профессиональном и профессиональном предвысшем образовании, а также научно-педагогических работников университетов.

В то же время зарплаты воспитателей детских садов, работников внешкольного образования и части педагогов обеспечиваются за счёт местных бюджетов или учредителей учреждений.

Бабак подчеркнул, что государство должно регулировать только те зарплаты, которые финансирует из госбюджета. Остальные выплаты определяются на уровне громад в зависимости от их возможностей. По его словам, около 20% громад уже самостоятельно повысили зарплаты воспитателям, в некоторых случаях — более 20 тысяч гривен.

После повышения на 20% зарплата молодого учителя без стажа составит примерно 12–13 тысяч гривен. В комитете признают, что это остаётся низким уровнем и является одной из причин дефицита кадров в школах.

«После этих повышений зарплата будет где-то в районе 12–13 тысяч гривен. Вот в чём основная проблема, вот почему мы об этом говорим. Раньше чистый оклад молодого учителя в прошлом году был около 6300–6400. Чтобы он на руки получал минималку, ему доплачивали. И вот почему у нас огромная нехватка учителей, почему они не идут в профессию», — сказал Сергей Бабак в интервью РБК-Украина.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги

Публикации

Проблему анонимности ТЦК признают, но наказывать за это не планируют, что не учел новый законопроект

Новый законопроект игнорирует необходимость установления персональной ответственности за нарушение идентификации ТЦК.

5 документов, подтверждающих страховой стаж при отсутствии записей в трудовой книжке

Как подтвердить обучение для пенсии, если в трудовой нет записи: инструкция и судебная практика.

Верховный Суд хочет изменить основания для отмены решений общих собраний кооперативов и ОСМД

КХС ВС просит Корпоративную палату отступить от устаревших выводов относительно наличия кворума для проведения общего собрания

В Украине предлагают отменить судебный сбор в делах о пересмотре решений после решений КСУ

Рада предлагает упростить доступ к суду в делах о компенсации за неконституционные акты, отменив судебный сбор.

Ежемесячная денежная выплата семьям погибших военнослужащих должна осуществляться каждому отдельно — позиция ВС

ВС пришел к выводу, что выплата по Закону №2454-ІХ предусматривает выплату в размере одной минимальной заработной платы каждому члену семьи отдельно, а не как единую сумму с последующим ее распределением между ними.

