После повышения молодые учителя будут получать 12–13 тысяч, — Сергей Бабак очертил проблему дефицита кадров
В Украине с 1 сентября учителям повысят зарплаты на 20%. Об этом заявил глава Комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак.
По его словам, повышение коснётся прежде всего учителей средней школы, поскольку их зарплаты полностью финансируются из государственного бюджета. Частично государство также оплачивает труд педагогов в профессиональном и профессиональном предвысшем образовании, а также научно-педагогических работников университетов.
В то же время зарплаты воспитателей детских садов, работников внешкольного образования и части педагогов обеспечиваются за счёт местных бюджетов или учредителей учреждений.
Бабак подчеркнул, что государство должно регулировать только те зарплаты, которые финансирует из госбюджета. Остальные выплаты определяются на уровне громад в зависимости от их возможностей. По его словам, около 20% громад уже самостоятельно повысили зарплаты воспитателям, в некоторых случаях — более 20 тысяч гривен.
После повышения на 20% зарплата молодого учителя без стажа составит примерно 12–13 тысяч гривен. В комитете признают, что это остаётся низким уровнем и является одной из причин дефицита кадров в школах.
«После этих повышений зарплата будет где-то в районе 12–13 тысяч гривен. Вот в чём основная проблема, вот почему мы об этом говорим. Раньше чистый оклад молодого учителя в прошлом году был около 6300–6400. Чтобы он на руки получал минималку, ему доплачивали. И вот почему у нас огромная нехватка учителей, почему они не идут в профессию», — сказал Сергей Бабак в интервью РБК-Украина.
