Погода в Україні на 19–20 квітня: де очікуються дощі та заморозки

21:47, 18 квітня 2026
В Україні 19 квітня на сході та південному сході можливі дощі, а вночі в окремих регіонах очікуються заморозки до -3°.
В Україні у неділю, 19 квітня, опадів не прогнозують, лише в східних та південно-східних регіонах можливі дощі, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер буде північно-західний, а на заході країни зміниться на східний, зі швидкістю 5–10 м/с.

Температура вночі становитиме +1…+6°, при цьому у північних областях на поверхні ґрунту очікуються заморозки 0…-3°. У південних та східних регіонах вночі буде тепліше — +4…+9°. Вдень повітря прогріється до +9…+14°.

У Києві 19 квітня опадів не передбачається. Вітер північно-західний, 5–10 м/с. Температура вночі +4…+6°, вдень +12…+14°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, найвища денна температура 19 квітня в Києві була зафіксована у 1920 році і становила +26,3°, а найнижча нічна — -4,7° у 1979 році.

У понеділок, 20 квітня, в Україні переважно без опадів, однак вдень на Правобережжі можливі дощі.

Вітер очікується переважно східного напрямку, 7–12 м/с.

Температура вночі становитиме +1…+6°, при цьому у північних, східних і більшості центральних областей на поверхні ґрунту, а на північному сході — і в повітрі, можливі заморозки 0…-3°. Вдень температура підніметься до +9…+14°, а в західних і північних областях буде прохолодніше — +5…+10°.

У Києві вночі без опадів, вдень очікується дощ. Вітер східний, 7–12 м/с. Температура вночі +2…+4°, вдень +8…+10°.

