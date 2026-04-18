Погода в Украине на 19–20 апреля: где ожидаются дожди и заморозки

В Украине 19 апреля на востоке и юго-востоке возможен дождь, а ночью в отдельных регионах ожидаются заморозки до -3°.

В Украине в воскресенье, 19 апреля, осадков не прогнозируется, лишь в восточных и юго-восточных регионах возможны дожди, сообщает Укргидрометцентр.

Ветер будет северо-западный, а на западе страны сменится на восточный, со скоростью 5–10 м/с.

Температура ночью составит +1…+6°, при этом в северных областях на поверхности почвы ожидаются заморозки 0…-3°. В южных и восточных регионах ночью будет теплее — +4…+9°. Днём воздух прогреется до +9…+14°.

В Киеве 19 апреля осадков не ожидается. Ветер северо-западный, 5–10 м/с. Температура ночью +4…+6°, днём +12…+14°.

По данным Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского, самая высокая дневная температура 19 апреля в Киеве была зафиксирована в 1920 году и составила +26,3°, а самая низкая ночная — -4,7° в 1979 году.

В понедельник, 20 апреля, в Украине преимущественно без осадков, однако днём на Правобережье возможны дожди.

Ветер ожидается преимущественно восточного направления, 7–12 м/с.

Температура ночью составит +1…+6°, при этом в северных, восточных и большинстве центральных областей на поверхности почвы, а на северо-востоке — и в воздухе, возможны заморозки 0…-3°. Днём температура поднимется до +9…+14°, а в западных и северных областях будет прохладнее — +5…+10°.

В Киеве ночью без осадков, днём ожидается дождь. Ветер восточный, 7–12 м/с. Температура ночью +2…+4°, днём +8…+10°.

