У Хмельницькому судитимуть чоловіка, який побив матір загиблого військового та вкрав 27 тисяч

21:29, 18 квітня 2026
У Хмельницькому судитимуть 29-річного чоловіка, який напав на матір загиблого військового та викрав у неї 27 тисяч гривень державної допомоги.
У Хмельницькому судитимуть 29-річного місцевого жителя, якого обвинувачують у грабежі із застосуванням насильства, вчиненому повторно в умовах воєнного стану, а також у незаконному придбанні та зберіганні наркотиків.

Як повідомили в прокуратурі, обвинувальний акт уже скеровано до суду.

За даними слідства, у березні 2026 року чоловік поблизу одного з гуртожитків напав на жінку: вдарив її по голові, вирвав сумку та втік.

Серед викраденого були гроші, які потерпіла отримала як державну допомогу у зв’язку із загибеллю її сина-військовослужбовця. Загальна сума збитків перевищує 27 тисяч гривень.

Уже наступного дня правоохоронці викрили підозрюваного. Також у нього виявили наркотичний засіб — метадон, який він незаконно придбав і зберігав без мети збуту.

Відомо, що чоловік раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за злочини проти власності.

Наразі йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

