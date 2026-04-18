У Хмельницькому судитимуть чоловіка, який побив матір загиблого військового та вкрав 27 тисяч
У Хмельницькому судитимуть 29-річного місцевого жителя, якого обвинувачують у грабежі із застосуванням насильства, вчиненому повторно в умовах воєнного стану, а також у незаконному придбанні та зберіганні наркотиків.
Як повідомили в прокуратурі, обвинувальний акт уже скеровано до суду.
За даними слідства, у березні 2026 року чоловік поблизу одного з гуртожитків напав на жінку: вдарив її по голові, вирвав сумку та втік.
Серед викраденого були гроші, які потерпіла отримала як державну допомогу у зв’язку із загибеллю її сина-військовослужбовця. Загальна сума збитків перевищує 27 тисяч гривень.
Уже наступного дня правоохоронці викрили підозрюваного. Також у нього виявили наркотичний засіб — метадон, який він незаконно придбав і зберігав без мети збуту.
Відомо, що чоловік раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за злочини проти власності.
Наразі йому загрожує до 10 років позбавлення волі.
