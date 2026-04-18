В Хмельницком будут судить мужчину, который избил мать погибшего военного и украл 27 тысяч

21:29, 18 апреля 2026
В Хмельницком будут судить 29-летнего мужчину, который напал на мать погибшего военного и похитил у нее 27 тысяч гривен государственной помощи.
В Хмельницком будут судить 29-летнего местного жителя, обвиняемого в грабеже с применением насилия, совершенном повторно в условиях военного положения, а также в незаконном приобретении и хранении наркотиков.

Как сообщили в прокуратуре, обвинительный акт уже направлен в суд.

По данным следствия, в марте 2026 года мужчина вблизи одного из общежитий напал на женщину: ударил ее по голове, вырвал сумку и скрылся.

Среди похищенного были деньги, которые потерпевшая получила в качестве государственной помощи в связи с гибелью ее сына-военнослужащего. Общая сумма ущерба превышает 27 тысяч гривен.

Уже на следующий день стражи порядка разоблачили подозреваемого. Также у него обнаружили наркотическое средство — метадон, которое он незаконно приобрел и хранил без цели сбыта.

Известно, что мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности за преступления против собственности.

Пока ему грозит до 10 лет лишения свободы.

