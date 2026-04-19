  1. В Україні
  2. / Суспільство

Свята у травні 2026: чи будуть додаткові вихідні

07:00, 19 квітня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
У травні українці матимуть звичні вихідні без додаткових днів відпочинку, навіть попри державні свята 1 та 8 травня.
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У травні 2026 року багато українців уже планують короткі подорожі, виїзди на природу та відпочинок із родиною. Водночас традиційно виникає запитання: чи передбачені цього місяця додаткові вихідні через державні свята.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

У 2026 році 1 травня (День праці) та 8 травня (День пам’яті та перемоги над нацизмом) припадають на п’ятницю. У мирний час це могло б означати подовжені вікенди.

Однак наразі в Україні діє воєнний стан, через що офіційний календар святкових і неробочих днів не застосовується. Це означає, що 1 та 8 травня 2026 року не є додатковими вихідними днями

Загалом у травні українці матимуть 10 вихідних днів та 21 робочий день.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]