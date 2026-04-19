Свята у травні 2026: чи будуть додаткові вихідні

У травні українці матимуть звичні вихідні без додаткових днів відпочинку, навіть попри державні свята 1 та 8 травня.

У травні 2026 року багато українців уже планують короткі подорожі, виїзди на природу та відпочинок із родиною. Водночас традиційно виникає запитання: чи передбачені цього місяця додаткові вихідні через державні свята.

У 2026 році 1 травня (День праці) та 8 травня (День пам’яті та перемоги над нацизмом) припадають на п’ятницю. У мирний час це могло б означати подовжені вікенди.

Однак наразі в Україні діє воєнний стан, через що офіційний календар святкових і неробочих днів не застосовується. Це означає, що 1 та 8 травня 2026 року не є додатковими вихідними днями

Загалом у травні українці матимуть 10 вихідних днів та 21 робочий день.

