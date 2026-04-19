Праздники в мае 2026: будут ли дополнительные выходные

07:00, 19 апреля 2026
В мае украинцы будут привычны выходные без дополнительных дней отдыха, даже несмотря на государственные праздники 1 и 8 мая.
В мае 2026 года многие украинцы уже планируют короткие поездки, выезды на природу и отдых с семьей. В то же время, традиционно возникает вопрос: предусмотрены ли в этом месяце дополнительные выходные через государственные праздники.

В 2026 году 1 мая (День труда) и 8 мая (День памяти и победы над нацизмом) приходятся на пятницу. В мирное время это могло означать удлиненные уикенды.

Однако в Украине действует военное положение, из-за чего официальный календарь праздничных и нерабочих дней не применяется. Это означает, что 1 и 8 мая 2026 года не являются дополнительными выходными днями.

В мае украинцы будут иметь 10 выходных дней и 21 рабочий день.

