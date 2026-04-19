  1. В Україні

Як встановити батьківство після смерті чоловіка: пояснення Мін’юсту

07:54, 19 квітня 2026
В Україні передбачено кілька способів встановлення батьківства навіть після смерті чоловіка.
Як встановити батьківство після смерті чоловіка: пояснення Мін’юсту
Встановлення походження дитини від батька є важливим юридичним питанням, адже напряму впливає на реалізацію прав дитини — зокрема на батьківство, спадкування та соціальні гарантії. Законодавство України передбачає кілька механізмів для підтвердження батьківства, навіть у разі смерті чоловіка. Про це повідомили у Міністерстві юстиції. 

Як встановлюється батьківство після смерті чоловіка

Згідно з частиною третьою статті 122 Сімейного кодексу України, якщо дитина народилася протягом десяти місяців після припинення шлюбу внаслідок смерті чоловіка, її походження від батька може бути визначене за спільною заявою матері та іншого чоловіка, який визнає себе батьком.

Водночас стаття 130 Сімейного кодексу передбачає інший механізм: якщо померлий чоловік не перебував у шлюбі з матір’ю дитини, факт батьківства встановлюється виключно в судовому порядку.

Суд приймає заяву про встановлення батьківства за умови, що запис про батька у книзі реєстрації народжень здійснено відповідно до частини першої статті 135 цього Кодексу.

Хто може подати заяву до суду

Із відповідною заявою мають право звернутися:

  • мати дитини
  • опікун або піклувальник
  • особа, яка фактично утримує та виховує дитину
  • сама дитина після досягнення повноліття

У разі народження дружиною дитини, зачатої в результаті застосування допоміжних репродуктивних технологій, здійснених за письмовою згодою її чоловіка, він записується батьком дитини (стаття 123 Кодексу).

Якщо дитина зачата в результаті застосування допоміжних репродуктивних технологій після смерті чоловіка, питання визнання батьківства вирішується у судовому порядку шляхом подання заяви про встановлення факту батьківства.

Заява фізичної особи про встановлення факту, що має юридичне значення, подається до суду за місцем її проживання (частина перша статті 316 Цивільного процесуального кодексу України).

Суд у таких справах враховує всі докази, зокрема:

- ДНК-експертизу (якщо можливо отримати генетичний матеріал батька);

- наявність письмової згоди чоловіка на застосування допоміжних репродуктивних технологій;

- показання свідків, листування, інші докази, що підтверджують намір чоловіка бути батьком.

мінюст

