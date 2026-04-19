Как установить отцовство после смерти мужчины: объяснение Минюста

В Украине предусмотрено несколько способов установления отцовства даже после смерти мужчины.

Установление происхождения ребенка от отца является важным юридическим вопросом, поскольку напрямую влияет на реализацию прав ребенка — в частности на отцовство, наследование и социальные гарантии. Законодательство Украины предусматривает несколько механизмов для подтверждения отцовства, даже в случае смерти мужчины. Об этом сообщили в Министерстве юстиции.

Как устанавливается отцовство после смерти мужчины

Согласно части третьей статьи 122 Семейного кодекса Украины, если ребенок родился в течение десяти месяцев после прекращения брака вследствие смерти мужчины, его происхождение от отца может быть определено по совместному заявлению матери и другого мужчины, который признает себя отцом.

В то же время статья 130 Семейного кодекса предусматривает иной механизм: если умерший мужчина не состоял в браке с матерью ребенка, факт отцовства устанавливается исключительно в судебном порядке.

Суд принимает заявление об установлении отцовства при условии, что запись об отце в книге регистрации рождений внесена в соответствии с частью первой статьи 135 этого Кодекса.

Кто может подать заявление в суд

С соответствующим заявлением имеют право обратиться:

мать ребенка

опекун или попечитель

лицо, фактически содержащее и воспитывающее ребенка

сам ребенок после достижения совершеннолетия

В случае рождения женщиной ребенка, зачатого в результате применения вспомогательных репродуктивных технологий, проведенных с письменного согласия ее мужа, он записывается отцом ребенка (статья 123 Кодекса).

Если ребенок зачат с использованием вспомогательных репродуктивных технологий после смерти мужчины, вопрос признания отцовства решается в судебном порядке путем подачи заявления об установлении факта отцовства.

Заявление физического лица об установлении факта, имеющего юридическое значение, подается в суд по месту его проживания (часть первая статьи 316 Гражданского процессуального кодекса Украины).

Суд в таких делах учитывает все доказательства, в частности:

ДНК-экспертизу (если возможно получить генетический материал отца);

наличие письменного согласия мужчины на применение вспомогательных репродуктивных технологий;

показания свидетелей, переписку и другие доказательства, подтверждающие намерение мужчины быть отцом.

