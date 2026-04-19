Как установить отцовство после смерти мужчины: объяснение Минюста
Установление происхождения ребенка от отца является важным юридическим вопросом, поскольку напрямую влияет на реализацию прав ребенка — в частности на отцовство, наследование и социальные гарантии. Законодательство Украины предусматривает несколько механизмов для подтверждения отцовства, даже в случае смерти мужчины. Об этом сообщили в Министерстве юстиции.
Как устанавливается отцовство после смерти мужчины
Согласно части третьей статьи 122 Семейного кодекса Украины, если ребенок родился в течение десяти месяцев после прекращения брака вследствие смерти мужчины, его происхождение от отца может быть определено по совместному заявлению матери и другого мужчины, который признает себя отцом.
В то же время статья 130 Семейного кодекса предусматривает иной механизм: если умерший мужчина не состоял в браке с матерью ребенка, факт отцовства устанавливается исключительно в судебном порядке.
Суд принимает заявление об установлении отцовства при условии, что запись об отце в книге регистрации рождений внесена в соответствии с частью первой статьи 135 этого Кодекса.
Кто может подать заявление в суд
С соответствующим заявлением имеют право обратиться:
- мать ребенка
- опекун или попечитель
- лицо, фактически содержащее и воспитывающее ребенка
- сам ребенок после достижения совершеннолетия
В случае рождения женщиной ребенка, зачатого в результате применения вспомогательных репродуктивных технологий, проведенных с письменного согласия ее мужа, он записывается отцом ребенка (статья 123 Кодекса).
Если ребенок зачат с использованием вспомогательных репродуктивных технологий после смерти мужчины, вопрос признания отцовства решается в судебном порядке путем подачи заявления об установлении факта отцовства.
Заявление физического лица об установлении факта, имеющего юридическое значение, подается в суд по месту его проживания (часть первая статьи 316 Гражданского процессуального кодекса Украины).
Суд в таких делах учитывает все доказательства, в частности:
- ДНК-экспертизу (если возможно получить генетический материал отца);
- наличие письменного согласия мужчины на применение вспомогательных репродуктивных технологий;
- показания свидетелей, переписку и другие доказательства, подтверждающие намерение мужчины быть отцом.
