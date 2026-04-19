Держава компенсує 100% вартості навчання дітям ветеранів – як отримати допомогу

Студенти можуть отримати повну оплату навчання за 2024-2025 або 2025-2026 роки за умови участі закладу освіти в експериментальному проєкті.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В Україні діти ветеранів можуть отримати повну компенсацію вартості навчання. Про це нагадав Волинський обласний ТЦК та СП.

Зазначається, що у березні 2025 року Кабінет Міністрів ухвалив постанову, яка передбачає 100% оплату навчання для студентів цієї категорії за 2024-2025 або 2025-2026 навчальні роки.

Державна допомога покриває повну вартість навчання відповідно до тарифів, встановлених закладом освіти.

Щоб скористатися програмою, необхідно, щоб навчальний заклад був учасником експериментального проєкту, а дані про студента були внесені до Єдиної державної електронної бази з питань освіти. Після цього здобувачу освіти автоматично надходить сертифікат у застосунку Дія. Отримавши його, потрібно підтвердити згоду на участь у програмі протягом 20 календарних днів.

Кошти за навчання Міністерство у справах ветеранів перераховує безпосередньо закладу освіти. Якщо навчання вже було оплачено, заклад має повернути студенту витрачені кошти упродовж шести місяців.

Отримати компенсацію можна до досягнення 23 років.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.