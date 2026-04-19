Держава компенсує 100% вартості навчання дітям ветеранів – як отримати допомогу

10:14, 19 квітня 2026
Студенти можуть отримати повну оплату навчання за 2024-2025 або 2025-2026 роки за умови участі закладу освіти в експериментальному проєкті.
В Україні діти ветеранів можуть отримати повну компенсацію вартості навчання. Про це нагадав Волинський обласний ТЦК та СП.

Зазначається, що у березні 2025 року Кабінет Міністрів ухвалив постанову, яка передбачає 100% оплату навчання для студентів цієї категорії за 2024-2025 або 2025-2026 навчальні роки.

Державна допомога покриває повну вартість навчання відповідно до тарифів, встановлених закладом освіти.

Щоб скористатися програмою, необхідно, щоб навчальний заклад був учасником експериментального проєкту, а дані про студента були внесені до Єдиної державної електронної бази з питань освіти. Після цього здобувачу освіти автоматично надходить сертифікат у застосунку Дія. Отримавши його, потрібно підтвердити згоду на участь у програмі протягом 20 календарних днів.

Кошти за навчання Міністерство у справах ветеранів перераховує безпосередньо закладу освіти. Якщо навчання вже було оплачено, заклад має повернути студенту витрачені кошти упродовж шести місяців.

Отримати компенсацію можна до досягнення 23 років.

